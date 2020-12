Revelarán detalles sobre la muerte de Vanessa Guillén en un reporte este martes

TEXAS – Oficiales del Ejército de los Estados Unidos dijeron que una investigación relacionada con la muerte de la soldado especialista Vanessa Guillén será revelada al público este martes.

El anunció fue dado por el secretario del Ejército Ryan McCarthy.

La investigación independiente sobre el rango de comando de la Base Militar Fort Hood, basada en como se manejó la muerte de la militar hispana de Houston se dará a conocer.

El reporte tendrá nueva información sobre la manera que se procedió ante las quejas de acoso sexual por parte de la familia de Vanessa.

Relacionado: El novio de Vanessa Guillén comparte un video de un momento ordinario que compartió con la soldado fallecida

McCarthy dijo que la investigación después de la muerte de Vanessa demuestra que la base militar tiene que ser mejor en el manejo de los reportes de acoso sexual y asalto sexual.

Relacionado: Al presunto asesino de Vanessa Guillén se le asignó un soldado si pistola para custodiarlo

Líderes, sin importar su rango, son responsables por lo que ocurre en sus unidades y deben de tener el valor para denunciar e intervenir cuando reconocen acciones que amenazan el bienestar de nuestros soldados y la integridad de la institución”, dijo McCarthy.

La familia de Vanessa ha reclamado que la soldado había sido acosada sexualmente y que no había reportado el abuso a sus superiores por temor a represalias.

Una investigación adicional se encuentra en marcha sobre la muerte de Guillén, los resultados de la misma se darán a conocer en el futuro.

A tweet to share:

Use #JusticeForVanessaGuillen on Tuesday Dec 8, @USArmy will be releasing information about Fort Hood.

We need the #IamVanessaGuillen Act to pass and for those to be held accountable.

Together for change; Use your voice ! We will not let Vanessa Guillen down pic.twitter.com/oWg4lnkPxt

— #JusticeForVanessaGuillen (@itslupeguillen) December 7, 2020