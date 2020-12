Robert Dante Siboldi no renunciará pese a estar detrás de la cruzazuleada más vergonzosa de la historia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de la dolorosa eliminación de Cruz Azul a manos de los Pumas tras caer 4-0 en el partido de vuelta de la semifinal del fútbol mexicano, Siboldi aceptó su responsabilidad por la derrota, pero dijo que no piensa renunciar a su cargo.

En conferencia de prensa después del duelo, el estratega uruguayo calificó de “fracaso” su temporada y aseguró que seguirá luchando para buscar el campeonato el próximo torneo.

“Es un fracaso no llegar a la final y no alcanzar el título”, declaró Robert Dante Siboldi, quien agregó: “Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando. Este es un revés muy duro, muy fuerte, entiendo a la afición pero voy a seguir para adelante y el siguiente torneo poder lograr el objetivo principal”.

El estratega y exguardameta de Cruz Azul, aprovechó los micrófonos para eximir a sus jugadores, incluyendo al portero suplente Sebastián Jurado por la debacle cementera, quien entró de último momento a la alineación para sustituir a Jesús Corona, quien dio positivo a COVID-19 horas antes del juego.

“Lamentable, es tristísimo lo que nos toca vivir. Hoy el equipo no encontró la forma, nos encontramos a un rival que con mucho carácter sacó el juego adelante, y la responsabilidad es toda mía. Los jugadores hicieron lo que pudieron”, dijo.

¡COMO UN BUEN MAQUINISTA!👏🚂 En conferencia de prensa, Robert Dante Siboldi aceptó la responsabilidad de la eliminación de Cruz Azul https://t.co/r7LqMIC80e pic.twitter.com/SGuDC7RNXD — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 7, 2020

Finalmente, el DT dijo que es momento de dar vuelta a la página y enfocarse en el partido que disputarán en los próximos días.

“No queda más que decir, el futbol es así, hoy tenemos un revés muy grande, siento que le fallé a la afición, a la institución, esa es la tristeza que tengo, pero tenemos que salir adelante y buscar la revancha y prepararnos para la Concacaf y buscar el Mundial“, agregó.

El próximo duelo de Cruz Azul será el 16 de diciembre, contra el LAFC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la región.

