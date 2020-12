Así es la mansión de Tom Brady que fue invadida por el homeless que se recostó en su sofá

El quarterback Tom Brady, de 43 años, dio de qué hablar hace unas horas después de que se diera a conocer que un homeless había entrado a su antigua mansión de Massachusetts, lo que provocó una fuerte movilización policíaca.

De acuerdo informes de la policía de Brookline, alrededor de las 6:00 de la mañana, del lunes 7 de diciembre, recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa en el barrio de Chestnut Hill.

Tras lo anterior se activaron diversas alarmas y se dio el arribo de varios elementos de la Policía, quienes ingresaron al hogar y arrestaron a Zanini Cineus, un hombre sin hogar, de 34 años, que fue sorprendido recostado en uno de los sofás de la exclusiva residencia.

Zanini, quien cuenta con antecedentes penales, será acusado, de acuerdo al Boston Herald, por allanamiento de morada con la intención de cometer un delito grave e intento de robo.

34-year-old Zanini Cineus is being charged with breaking and entering in the nighttime with intent to commit a felony, attempted larceny and trespassing in Brookline district court. Cops say he broke into Tom Brady's Chestnut Hill mansion early this morning. pic.twitter.com/btdnB4LsCV

— Boston Herald (@bostonherald) December 7, 2020