“Estoy cansado, me voy con mi mamá y mi papá”: reveladora entrevista sobre la condición de Maradona en sus últimos meses

La historia de Stefano Ceci para entrar en el entorno “maradoniano” podría parecer de película, pero también deja claro el nivel de apasionamiento que despertaba Digo entre sus seguidores: el italiano lo fue a buscar a Cuba a principios del siglo buscando entablar una relación con el astro que había sido su ídolo años atrás en Nápoles. Eso, solo quería ser su amigo.

Ceci insistió tanto (durmió afuera del hotel de Diego solo para poder conocerlo) que las puertas del “Cielo” se le abrieron y logró ser, no solo amigo íntimo del “10” en estos últimos 20 años, sino también su brazo negociador en Italia.

El “Tano”, como lo llamaba Diego, brindó una entrevista al diario italiano La Repubblica en la que hizo declaraciones muy reveladoras sobre el estado en el que se encontraba Diego el último año, con una clara depresión y falta de motivación para vivir:

“Puedo decir algo con seguridad: Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir. Estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones por la pandemia le dieron el golpe final. Me lo dijo hace un año: ‘Tanito’, estoy cansado, voy con mi mamá y mi papá’”, dijo Ceci al diario.

Stefano Ceci conoció a #Maradona en Nápoles, después lo acompañó en Dubai y formó parte del círculo íntimo de Diego.

"Hace un año me dijo; 'Tanito, estoy cansado, me voy con mi papá y mamá. Me queda poco'

“La suya era una muerte anunciada. Diego lo decidió. Si quería algo, no había forma de contradecirlo. No se le debería haber permitido salir del hospital una semana después de haber sido operado de la cabeza, pero decir que no para los que estaban con él en esos días hubiera significado enfadarlo”.

Dos días después de la muerte de su amigo, el Tano hizo fuertes declaraciones al programa Kiss Kiss Napoli: “Diego dejó de ser Diego cuando cumplió 15 años: desde que se convirtió en Maradona, ha estado solo”.