Qué no puedes hacer si tienes un mal puntaje crediticio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El puntaje o historial crediticio no es un número solamente, permite a las entidades financieras, tiendas departamentales, incluso, empleadores potenciales determinar qué tan confiable se es para adquirir una deuda. El historial crediticio es un reflejo de cuánto se gasta, qué tan rápido pagamos los compromisos y en cuánto tiempo nos otorgan los créditos, así como cuántos tipos de créditos tenemos. Si no conocemos el historial crediticio no se podrá mejorar.

Por ello, es necesario consultar con nuestro banco o con la entidad con la que tenemos algún convenio cuál es nuestro estatus. Verificar el puntaje es un trámite gratuito, en caso de que el historial sea negativo, hay formas de ponerse al corriente. Es importante tener en cuenta que debemos priorizar temas urgentes para mejorar el historial, ya que al no hacerlo nos puede limitar en temas fundamentales que impactarán en nuestro crecimiento financiero y personal.

REFINANCIAR UNA HIPOTECA

Zillow, compañía experta en mercado inmobiliario, recomienda que si se quiere refinanciar una propiedad se debe mejorar el estatus de crédito. Para ello, es necesario pagar una cantidad razonable para demostrar solidez para cumplir con los compromisos. Conforme se vaya liquidando el adeudo, en caso de tener un préstamo de la FHA, se podrá obtener un refinanciamiento simplificado sin verificación de crédito.

RENTAR

Nerd Wallet dio a conocer que el 23% de los estadounidenses no tiene idea de que el crédito puede afectar su capacidad para conseguir una renta, incluyendo las baratas. Sin embargo, se puede obtener alquileres a bajo costo a pesar de tener un historial de crédito negativo, pero la limitante será el probable incremento del depósito de garantía. Además se debe obtener un aval y hacer mucho más papeleo que alguien con un mejor crédito.

INICIAR UN NEGOCIO

Si se desea emprender abriendo una franquicia, la empresa con la que se busca tener los derechos de la firma indagará el puntaje crediticio del solicitante, con ello se determinará si éste puede pagarla. Si no es así, será un no rotundo de la empresa, pues los aspirantes a franquiciatarios o licenciatarios no deben tener malos antecedentes en esta área a pesar de que cuente con el capital en efectivo.

OBTENER UN PRÉSTAMO

Todos los préstamos requieren de un buen historial de crédito para su aprobación. También, se considera que el estatus de los ingresos que se perciben sea acorde con lo solicitado. En caso de que se apruebe el préstamo, es posible que se tenga que pagar una tasa de interés mayor, lo cual no es, en lo absoluto, recomendable por los expertos en finanzas personales.

También te puede interesar: Cuáles son los estados con mejores y peores puntajes de crédito en Estados Unidos