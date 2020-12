Ignoran a futbolistas mexicanos en el Top 25 histórico de la MLS; hay cinco latinos, pero ningún azteca

Este miércoles, la MLS publicó la lista de los 25 jugadores más destacados en los primeros 25 años de su historia y trascendió que ningún futbolista mexicano fue elegido.

En el listado, que fue construido con los votos de los mismos jugadores de la liga, medios de comunicación y personal de la MLS, aparecen 5 latinos, pero también hay grandes ausencias.

Estos son los ganadores:

“El Diablo” Marco Etcheverry, de Bolivia; Josef Martínez, de Venezuela; Jaime Moreno, de doble nacionalidad: venezolano y nicaragüense; Carlos Valderrama, de Colombia y Diego Valeri, de Argentina, representan a los latinos, pero es notorio que no aparecen futbolistas mexicanos que brillaron en su país, debido a que los votantes no consideraron que hayan destacado de la misma forma en la MLS. Nombres como Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis Hernández, Rafael Márquez, Carlos Hermosillo, Omar Bravo, Ramón Ramírez, Francisco Palencia, Pável Pardo, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos e, incluso, el MVP de la campaña pasada, Carlos Vela, quedaron fuera de la lista.

Otras grandes ausencias que los fans están evidenciando son las de Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, David Villa, Wayne Rooney y Michael Bradley.

#MLS list of its "25 Greatest" players is a fucking joke. Lots of guys from the early days (did you earn double points for being in the first generation?), but no Brian McBride. More recently, no Carlos Vela or #Zlatan. How can you justify that? Ridiculous! pic.twitter.com/t89ABXjAkF

— The Happy Curmudgeon (@CurmudgeonHappy) December 9, 2020