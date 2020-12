Líneas eléctricas de alta tensión cayeron sobre el Freeway 60 de Los Ángeles cerrando ambos sentidos

Una enorme congestión de coches se formó en ambos sentidos del Freeway 60 la mañana de este miércoles luego de que un enorme trailer tumbará unas líneas eléctricas de alto voltaje que quedaron sobre el pavimento.

El incidente ocurrió en las cercanías de Chino, al este de Los Ángeles la mañana de este miércoles y una toma área de NBC muestra la fuerte congestión que tuvieron que enfrentar cientos de conductores que quedaron atrapados en la autopista tras la caída de las líneas.

Both sides of the 60 Freeway are closed in Chino due to downed power lines. https://t.co/gXEaPA3jeY pic.twitter.com/fSd5nP4Emo

De acuerdo con información difundida por el distrito 8 del Departamento de Transporte de California, se desconoce por cuánto tiempo estará cerrada la circulación sobre esta importante arteria vial de la ciudad.

SBCO: WB SR-60 in Chino at Benson Ave. Incident, power line down. All lanes closed. Detour: exit at Mountain Ave. head NB on Mountain, turn WB on Philadelphia to Central, enter freeway at Central Ave. Unknown duration. #Caltrans8 pic.twitter.com/bYofTGy5jQ

— Caltrans District 8 (@Caltrans8) December 9, 2020