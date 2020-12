Pelea con un oso de más de 300 libras de peso para salvar a su perro

Un hombre de California golpeó en la cara a un oso de 350 libras para salvar a su perro.

Kaleb Benham, del condado de Nevada, no dudo en actuar después de ver a su amado pit bull, Buddy, en las fauces del mamífero gigante.

“Honestamente, lo único que se me ocurrió fue salvar a mi mascota, dijo Benham a KOVR. “Si fuera tu hijo, ¿qué harías? Ese es mi hijo. Moriría por mi perro ”.

