Cómo tender un puente para cerrar la brecha dietética

“Cuando escuchas la palabra diabetes, piensas que vas a morir”, dice María León, de 54 años y madre de dos hijos, desde el momento en que le diagnosticaron diabetes tipo 2 en mayo.

No es difícil imaginar por qué León se fue con el peor escenario de los casos. Más gente en América muere cada año de diabetes que de SIDA y cáncer de seno juntos, y los hispanoamericanos como ella, así como los negros y otras personas de color, se ven afectados de manera desproporcionada.

León, que vive en el este de Los Ángeles, sabía que si bien no hay cura para la diabetes, controlarla mediante la intervención dietética y el ejercicio podría reducir su dependencia de la terapia con medicamentos. Y a través de su trabajo como “promotora”, o activista comunitaria, en una organización educativa sin fines de lucro, también sabía que necesitaba aprovechar el poder de la acción colectiva para mejorar y mantenerse bien. Mientras estaba en el consultorio del médico, comenzó a pensar en quién quería en su equipo y le pidió a su médico que la remitiera a un dietista.

Consiguió la referencia pero no el apoyo que estaba buscando.

Para empezar, había un problema de comunicación, ya que la Sra. León, que su primera lengua es el español, necesitaba la ayuda de un traductor cuando ella y su nutricionista tenían visitas por la computadora. María no está sola. Según una nueva encuesta de Consumer Reports de 2,911 personas que tienen diabetes o viven con alguien que la tiene, los hispanos con diabetes o prediabetes son más propensos que los blancos a decir que han tenido problemas para encontrar profesionales médicos que hablen su mismo idioma (11% contra 5%).

Pero el idioma no fue la única división. También había una brecha cultural. Los nutricionistas dietistas registrados (RDN), los expertos en alimentos y nutrición que trabajan con la gente para abordar los problemas de salud a través de cambios en la dieta y en el estilo de vida, son abrumadoramente mujeres (94%) y blancos (81%), según el grupo profesional más grande del campo, la Academia de Nutrición y Dietética (AND).

Pero a medida que la diabetes y su frecuente precursor, la obesidad, alcanzan proporciones de crisis en las comunidades negra e hispana. Algunos expertos se preocupan de que muchos dietistas RDN no tengan la competencia cultural para comprender las preferencias y tradiciones alimentarias de las personas de color, y puedan interactuar con ellas de maneras que sean percibidas como insensibles. Ambas pueden obstaculizar su capacidad de dirigir eficazmente las intervenciones nutricionales.

En el caso de la Sra. León, el nutricionista no le dio herramientas que pudiera usar. En lugar de recetas que incorporaban ingredientes más saludables o técnicas de cocina en la preparación de platos de su cultura mexicana nativa, a León se le proporcionó simplemente una lista de frutas y verduras para comer, sin consejos, sugerencias o tamaños de las porciones.

León dice que no sabía qué hacer con los alimentos de la lista, que no reflejaban su cultura alimenticia ni se ajustaban a su presupuesto, aunque empezó a incorporar vegetales verdes, principalmente apio y perejil, en una rutina de batidos matutinos.

María también estaba convencida de que el médico y el dietista deberían haber sido más alentadores en cuanto a su capacidad para controlar la diabetes, por ejemplo, dándole recomendaciones para la actividad física y una salida emocional para sus miedos y frustraciones.

Socios en la salud

“La atención sanitaria es una asociación entre el profesional y el paciente” que exige una comunicación sólida, así como un entendimiento cultural, dice Cordalis Msora-Kasago, una RDN y portavoz de la AND. “En la nutrición, se trata de asociarse, respetar y hablar el lenguaje alimentario del paciente, comprender los recursos de los que dispone, identificar las barreras y crear avances que eliminen esas barreras sin juzgarlo”, dice.

“Cuando un nutricionista registrado u otro profesional de la salud no ejerce desde un lugar de humildad cultural, el paciente puede perder la confianza, el compromiso y estar insatisfecho con el servicio o la orientación que recibe, lo que dificulta el logro de los resultados de salud que se buscan”.

El término “humildad cultural” fue inventado en 1998 por los médicos Melanie Tervalon y Jann Murray-García, para describir un proceso de autorreflexión y crítica que permite a los proveedores de servicios de salud tratar más eficazmente a las personas de diversos orígenes raciales, étnicos o culturales. Implica aprender sobre las culturas de otros y también examinar las propias creencias e identidades culturales. La competencia cultural es la capacidad de interactuar, comunicar y comprender a las personas de distintas culturas.

La competencia cultural y la humildad son instrumentos importantes para hacer frente a los crecientes problemas de obesidad y diabetes en la comunidad afroamericana, cree Msora-Kasago. Ella inició The African Pot Nutrition, un recurso en línea que trata de salvar esa brecha cultural. Incluye una base de datos de ingredientes africanos saludables y tradicionales que, según el sitio web, muchos de los miembros de la comunidad negra no han sido expuestos o no han sido tenidos en cuenta en favor de los alimentos de inspiración occidental de menor calidad nutricional. Su objetivo es ayudar a la gente a conseguir las mejoras de salud que necesitan mientras comen los alimentos tradicionales que más les gustan.

Otras vías de ayuda

Incapaz de obtener la ayuda que necesitaba de un nutricionista, León creó su propia comunidad de cuidados al acercarse a otras personas que manejan su diabetes. Además de ofrecer apoyo emocional, las mujeres del círculo de León comparten un lenguaje común e intercambian recetas y consejos para mantener el ánimo alto y el nivel de azúcar en la sangre bajo. “Hablamos de nuestros sentimientos, preocupaciones y de cómo mantenernos saludables. Eso es lo que yo realmente quería”.

El objetivo principal de León después de que le diagnosticaran la diabetes era controlar su condición a través de la dieta y ejercicio y minimizar su dependencia de los medicamentos. Ha comenzado un programa de yoga y de acondicionamiento físico para caminar, y aunque todavía sigue tomando sus medicamentos, tiene una próxima cita con su médico para ver si todavía necesita hacerlo.

Cuando se trata de buscar intervenciones no farmacológicas para la diabetes, León está en buena compañía: La encuesta de CR encontró que los hispanos son menos propensos que los blancos a decir que controlan su diabetes usando medicamentos sin insulina, aunque también es más probable que usen remedios caseros y suplementos para controlar su azúcar en la sangre.

La encuesta también encontró que, entre las personas que dicen haber hecho cambios en su estilo de vida después de que ellos o alguien con quien viven fueron diagnosticados con diabetes, los hispanos son más propensos que los blancos a decir que aumentaron su nivel de actividad física.

Eric Adams, de 60 años y de Brooklyn, N.Y., tuvo una experiencia similar a la de Maria León. Cuando a él le diagnosticaron diabetes en 2016, recuerda que se sintió agobiado por el peso de las bajas expectativas. Su médico le dijo que iba a estar bajo medicación por el resto de su vida, y los nutricionistas dudaron de su capacidad para tratarse a sí mismo haciendo solo cambios en la dieta. Pero “el primer nivel de bienestar es que tu proveedor de salud crea que puedes estar bien en primer lugar”, dice Adams, quien está en su segundo período como presidente del municipio de Brooklyn y ha anunciado su candidatura a alcalde de la ciudad de Nueva York.

Dice que es importante que los dietistas se tomen el tiempo para entender la conexión emocional de sus pacientes con la comida. Antes de la política, la suya estaba llena. Durante una carrera de 22 años en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (se retiró como capitán), la comida era un mecanismo de supervivencia. “Mientras estaba de servicio, estaba tranquilo y sereno”, escribe en su nuevo libro, “Sano al fin: Un enfoque basado en las plantas para prevenir y revertir la diabetes y otras enfermedades crónicas” (Hay House, 2020). “Pero después, cuando tenía tiempo para procesar los horrores del día, me automedicaba con Big Macs y batidos, papas fritas y alitas de pollo, Coca-Cola y nachos”.

Otro problema, como lo ve Adams: En la comunidad Negra, hay alimentos igualmente insalubres, como el pollo frito, las chuletas de puerco embadurnadas de salsa y los macarrones con queso, a menudo son dignos de ser llamados “alimentos del alma”. “La diabetes no prevalece en la comunidad afroamericana, las dietas malas sí”, dice Adams. “Cuando mi vecino murió de diabetes, no compartíamos la misma genética (DNA), pero sí compartíamos el mismo tipo de cena”.

Para Adams, “no hay mayor tragedia que cuando algo que es destructivo para ti se entrelaza en la cultura que se transmite de generación en generación. Mi objetivo es realmente romper la cadena que nos ha atado emocionalmente a la esclavitud. No estamos físicamente en la plantación, pero seguimos atados a la esclavitud a través de nuestras dietas”.

Adams cortó el vínculo adoptando una dieta basada en plantas, que él atribuye a la reversión de su diabetes. Ha mantenido una pérdida de peso de 35 libras y no gasta dinero en medicamentos para la diabetes o en suministros para pruebas.

Diversificando la Dietética

Mientras que muchas personas encuentran el camino a un nutricionista consiguiendo una referencia médica, los clientes de los supermercados Hy-Vee pueden encontrar uno caminando por los pasillos.

Esta cadena de supermercados con sede en Iowa emplea a 60 dietistas registrados en sus más de 250 locales del medio oeste. Asesoran a sus clientes sobre las preocupaciones dietéticas y nutricionales específicas, realizan exámenes biométricos y ofrecen consultas individuales. Esto puede implicar caminar por la tienda con un cliente para proporcionar recomendaciones de productos individualizados. “Hacemos un esfuerzo concertado para reunirnos con todos nuestros clientes en el lugar donde se encuentren en su trayecto”, dice Aaron Wiese, director de salud de Hy-Vee, y eso incluye reconocer su diversidad cultural. Dice que los dietistas que trabajan para el supermercado provienen de diversos orígenes.

La Academia de Nutrición y Dietética también tiene como prioridad la creación de un grupo diverso de profesionales de la alimentación. Contrataron a una empresa independiente de diversidad e inclusión para que hiciera recomendaciones para abordar las preocupaciones de la gente. Aunque ese informe todavía se está examinando, se está impulsando la diversificación de los miembros de la organización, que incluye iniciativas para exponer a los estudiantes más jóvenes a este campo y proporcionar becas y mentores a los estudiantes de grupos insuficientemente representados.

“Definitivamente les estamos fallando a nuestros clientes y pacientes porque no tenemos suficiente diversidad”, dice Tamara Melton, una RDN que también es cofundadora y directora ejecutiva de Diversify Dietetics, una organización sin fines de lucro con sede en Atlanta dedicada a aumentar la diversidad racial y étnica en el campo de la nutrición. Ella cree que los profesionales de la nutrición no pueden brindar una verdadera orientación sin trabajar para comprender la cultura de sus clientes, y responsabiliza a toda la industria por su falta de competencia cultural. “No importa las recomendaciones que demos a nuestros clientes, se las tenemos que proporcionar de tal manera que sean capaces de retener su cultura porque eso es muy importante para esto”.

En octubre, con COVID-19 exponiendo las disparidades en las comunidades de escasos recursos, la organización convocó a sus miembros para resolver cómo “la Academia y sus miembros podrían acelerar la equidad en materia de nutrición y salud”. Se presentó un enfoque de 5 vertientes, que incluía iniciativas de educación a nivel organizativo, el fomento de los vínculos con organizaciones comunitarias y la defensa de políticas para acelerar la equidad en materia de nutrición.

Melton está entusiasmado con la perspectiva de un cambio sistémico. “El mercado va a empezar a exigirnos que nos diversifiquemos. Fuera del entorno hospitalario, los clientes tienen la posibilidad de elegir”, dice. “Los nutricionistas están empezando a darse cuenta de que las fuerzas del mercado van a presionar a algunas personas, estén o no preparadas para ello”.

Educación continua para los nutricionistas también es clave. El Consejo de Acreditación para la Educación en Nutrición y Dietética, que establece los estándares para los programas de grado en dietética, no especifica actualmente un número de horas para el aprendizaje de la competencia cultural. Pero hay proyectos de normas, aún no publicadas, sobre diversidad, equidad e inclusión que se proponen para 2022.

Cómo obtener ayuda para la diabetes

Si estás listo para conectarte con un profesional de la nutrición, la herramienta en línea “Encuentra un nutricionista dietista registrado” de la Academia de Nutrición y Dietética puede ayudarte a limitar la búsqueda por código postal o área de especialización (por ejemplo, diabetes, nutrición deportiva, etc.). El asesoramiento nutricional se presta muy bien a la telemedicina, así que programa unas cuantas sesiones virtuales de encuentro y bienvenida antes de decidirte por un profesional. Puedes pedir un profesional que ofrezca atención culturalmente sensible. Recuerda que no serás una carga si abogas por la atención de tu salud.

Pero también hay mucho que puedes hacer para ayudarte a tí mismo, ya sea que busques buenas ideas sobre la compra de alimentos, la planificación de comidas, la toma de decisiones asequibles o el manejo de tu enfermedad de otras maneras. Aquí tienes algunas buenas maneras para empezar.

Descarga la ayuda para la diabetes: Muchas aplicaciones pueden ayudar en todo, desde el control de la glucosa hasta la elección inteligente de alimentos al hacer las compras o al cocinar. Estas son tres que puedes descargar gratuitamente o probar con un ensayo sin costo:

Plan to Eat: Te permite compilar listas de alimentos, hacer calendarios de planificación de comidas y organizar recetas.

Fooducate: Lee códigos de barras escaneados de los alimentos empaquetados y proporciona calificaciones de la A a la D, con información sobre los beneficios nutricionales de los alimentos.

MySugr: Te ayuda a registrar y rastrear tu azúcar en la sangre, medicamentos e ingesta de alimentos y te ayuda a analizar los datos para alcanzar tus metas.

Busca cómo ahorrar: Maria León, paciente de diabetes, se dio cuenta que para las personas de bajos ingresos, el gasto de comprar alimentos saludables puede ser un impedimento para una alimentación sana. Pero una dieta rica en frutas y verduras frescas no tiene por qué agotar tus finanzas.

Compra productos de temporada y producidos localmente. Estas frutas y verduras pueden ser menos costosas porque la comida no se envía desde lugares lejanos. Además de tener una menor huella de carbono, los alimentos cultivados localmente también pueden aportar más nutrientes debido a su camino más corto desde el campo hasta el refrigerador.

Compra frutas y verduras menos que perfectas. El servicio de suscripción de alimentos Misfits Market, por ejemplo, ofrece productos orgánicos “feos” pero nutritivos y no modificados genéticamente que no pasaron el estándar de la tienda de comestibles en cuanto a tamaño o forma, con hasta un 40% de descuento en los precios del supermercado.

SNAP para todos: Si calificas para el Programa Federal de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), el programa “Double Up Food Bucks” de Fair Food Network podría ser un gran recurso. En 30 estados el programa duplica el valor de los beneficios de SNAP que se gastan en frutas y verduras en las tiendas de comestibles y mercados de agricultores participantes.

Planea con anticipación: Al crear una lista de ingredientes que necesitas para las comidas y los refrigerios antes de salir al mercado, puedes investigar los valores nutricionales y evitar compras impulsivas y caer en malos hábitos. Una ventaja adicional de planificar con antelación: Puedes reunir circulares semanales de los mercados competidores para encontrar los precios más competitivos.

Mantén los ojos abiertos: La ayuda puede venir de fuentes inesperadas. Por ejemplo, la cadena de supermercados Wegmans, con sede en Rochester, N.Y., tiene un programa de Clave de Bienestar ( Wellness Key) que proporciona información nutricional sobre productos alimenticios empaquetados de marca. Los alimentos tienen puntos codificados por color para que los compradores puedan ver de un vistazo los artículos que se ajustan a sus necesidades de bienestar, desde los bajos en sodio hasta los vegetarianos o los que no tienen gluten. Habla con tu tienda local sobre qué herramientas y recursos pueden estar justo delante de ti.

Cultiva la competencia cultural: Para los profesionales de la nutrición interesados en reforzar su competencia cultural, la Academia de Nutrición y Dietética actualiza regularmente la sección de su sitio web dedicada a la diversidad y la inclusión.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.