Un tiroteo con niños deja 3 muertos una vivienda de Miami

Tres personas han muerto tras un tiroteo ocurrido en la ciudad de Tamarac, cerca de Miami. Los hechos ocurrieron en una casa, el sábado por la mañana, ante la presencia de menores de edad.

La Oficina del Sheriff del condado de Broward recibieron una llamada de emergencia sobre las 7:15am. Los agentes acudieron a la calle 83 del Noroeste y encontraron a una mujer y a un hombre muertos en el interior. Los investigadores dicen que otra mujer fue trasladada vía aérea a un hospital cercano, pero murió más tarde.

Broward Sheriff’s Office deputies arrived at the home near the 9700 block of Northwest 83rd Street after the shooting took place just after 7:15 a.m.: https://t.co/LCgkSEMALt

— NBC 6 South Florida (@nbc6) December 12, 2020