VIDEO: Gobernador mexicano de Jalisco es grabado en bar y sin cubrebocas; usuarios en redes sociales lo critican

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La salida a cenar pizza con su mujer en un restaurante bar de Zapopan le costó al Gobernador mexicano de Jalisco Enrique Alfaro una tunda en redes sociales.

En respuesta a las críticas que recibió, tras ser captado en el Salón Candela el martes 8 de diciembre, el mandatario recordó que la operación de bares y antros en la Zona Metropolitana de Guadalajara sí está permitida y explicó que no usaban cubrebocas porque estaba comiendo.

“Con toda la mala intención es un video que me toman cuando estoy sin cubrebocas porque estoy cenando”, dijo en un video en redes sociales.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue captado conviviendo en un bar que se ubica en Zapopan, presuntamente el 8 de diciembre, lo que desató críticas porque el mandatario ha pedido evitar lugares cerrados y concentraciones.

➡ https://t.co/B9D9ijf2OD pic.twitter.com/uTZx2n8lGD — Proceso (@proceso) December 11, 2020

“Fui a comer pizza en un lugar que tiene muy buena música. Después de 9 meses de encierro, salí a cenar con mi mujer, estuve de las 9:00 de la noche a las 11:00 de la noche y sí, pues como todos, también de repente hace falta aunque sea salir a cenar. No creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas a la hora de comer, pero entiendo que estamos en tiempos en que cualquier imagen se usa para atacar”.

El titular del Poder Ejecutivo de esa entidad dijo que decidió explicar la situación para que no se inventen cosas y se utilicen para golpear políticamente en el marco del proceso electoral.

“Hay que recordar que Guadalajara tiene estos lugares y estos giros abiertos en esta etapa por disposiciones de la Mesa de Salud”, recordó.

“No estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación, había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskeys, escuché un rato música y me fui a mi casa”.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando: pic.twitter.com/3ORDTNz7EC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

Aseguró que, si hay alguien que ha defendido el uso de las mascarillas en todo momento y cumplido las medidas sanitarias establecidas, es él.

A nueve meses de iniciada la emergencia sanitaria, la economía en Jalisco, incluidos antros y bares, ya fue reactivada. Sólo queda pendiente la reapertura de escuelas, que, según proyecciones de la Mesa de Salud, podría ocurrir el 25 de enero del 2021, y los estadios deportivos.

Seguir Leyendo: Turista americana, completamente ebria, se pierde en México a lomos de un caballo y no sabe cómo llegó ahí