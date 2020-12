Este fue último mensaje de Joselyn Cano, la Kim Kardashian mexicana, en Instagram 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dicen que Joselyn Cano pudo haber muerto el pasado siete de diciembre. La modelo que desde sus inicios fue comparada con Kim Kardashian por su belleza, se encontraba en Colombia realizándose una cirugía plástica en los glúteos cuando se cree perdió la vida. Tenía 30 años de edad.

Si Cano falleció el siete de diciembre, en Instagram ese mismo día ella realizó una publicación matutina y le dejó este mensaje a sus fans: “Good morning 💕 wishing everyone an amazing day. Click link in bio for my best content😏”. Cabe destacar que incluso Jailyne Ojeda Ochoa le dio un like a esta publicación, en donde la modelo nuevamente expuso las sensacionales curvas que la hicieron tan famosa, así como también su larga cabellera negra.

Hoy a través de YouTube, Akes Family Funeral Homes, expuso la misa de cuerpo presente en donde se puede observar a la familia y amigos de la modelo, devastados ante el dolor de su pérdida. Padre y tías compartieron tiernos recuerdos, en donde reconocieron que desde muy pequeña Cano soñaba con ser modelo, lo cual se convirtió en toda una realidad, que la llevó también a ser una famosa empresaria en el mundo de los bikinis y ardientes trajes de baño.