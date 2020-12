VIDEO: En Ciudad de México surge ‘Lord Pateador’; persona que enfurece y patea vehículo de mujer embarazada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En redes sociales, una joven embarazada denunció agresiones verbales y a su vehículo, por parte de una pareja, al interior de un estacionamiento de una plaza comercial en Ciudad de México.

La víctima identificada como Iliana F. Furlong, documentó su desagradable experiencia a través de videos y fotografías que compartió en sus redes sociales de Twitter y Facebook.

“Este tipo que ven aquí se llama RODRIGO LOZANO TÉLLEZ. Ayer viví la peooor experiencia de mi vida gracias a él y su familia, este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo de las imágenes si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar”, señaló Iliana en su cuenta de Facebook.

Iliana dijo que gracias a la intervención de los elementos de seguridad de la plaza comercial ARTZ Pedregal, al sur de la ciudad, las agresiones pudieron ser más graves y llegar a los golpes.

“En el video se aprecia como si no es por de seguridad la tipa se me va a los golpes, fueron a pegarme de gritos a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son. Gracias a Dios y a la seguridad del centro comercial lo detuvieron en la lateral del periférico”, mencionó.

La mujer embarazada agredida mencionó que luego de que fueron detenidos, los agresores se negaron a pagar los daños, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público más cercano de la ciudad.

“Llegando al MP su hijo le rompió el espejo a mi coche en la cara de la policía y resulta que no me quieren pagar, ustedes creen que 48 horas de arresto funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás?? NO ES JUSTO quién me paga a mi? Quién me quita el susto y la agresión, la mujer se dio a la fuga y quien sabe a cuántas personas más le hagan esto o algo peor está familia de delincuentes porque eso es lo que son“, mencionó la mujer agredida.

En redes sociales el hombre que pateó el vehículo de Iliana ya se le conoce como Lord Pateador o Lord Patadas y fue etiquetado con el hashtag #lordpateador.

