Eric Garcetti dice que su hija tiene el coronavirus y asegura que seguirá como alcalde de Los Ángeles

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, anunció el jueves que su hija Maya, de 9 años, dio positivo de coronavirus y también aclaró que planea seguir en su actual cargo, luego que en semanas recientes se había mencionado que se uniría al gabinete del presidente electo Joe Biden.

El alcalde, que habló desde su casa, dijo que él y su esposa Amy dieron negativo al hacerse la prueba y que se encuentran en cuarentena.

