Publican foto que perjudica a Eric Garcetti en sus aspiraciones de unirse a gabinete de Biden

Eric Garcetti ha tenido mejores viernes. El alcalde de Los Ángeles encara un nuevo asunto que le afecta tras al publicarse una foto en la que se ve cómo uno de sus principales asesores realiza un gesto sexual.

Rick Jacobs fue acusado en julio de acoso sexual por parte de un guardaespaldas del alcalde, quien entonces negó haber atestiguado conducta inapropiada de su asesor. Sin embargo, hubo más acusaciones contra Jacobs en los meses siguientes, incluyendo la de un periodista. Jacobs pidió licencia de su colaboración con Garcetti el mes pasado.

La foto obtenida por Los Angeles Times muestra a Jacobs extendiendo la mano por delante de la zona genital de un hombre que no fue identificado para proteger su identidad. A la izquierda de éste aparece Garcetti, durante una convención de alcaldes en Miami de 2017.

In an interview Friday, the man in the photo said Jacobs did not touch him. He said that when he was shown the photo later that evening, he found it offensive and felt Jacobs should be ashamed of his behavior https://t.co/UKtRvIvbxL @RaineyTime

— David Zahniser 🦅 (@DavidZahniser) November 21, 2020