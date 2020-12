Gary Lineker se burla del Leeds de Bielsa tras la goleada ante Manchester United

El contundente 6 a 2 de Manchester United sobre Leeds United fue un duro golpe para el equipo de Marcelo Bielsa. En un arranque con muchísimas desatenciones, los locales las aprovecharon y convirtieron dos goles en apenas tres minutos. Además, la primera parte finalizó 4 a 1 para el United, que luego aumentó distancia en el partido correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.

Pero no quedó todo ahí, porque quien no dejó pasar el abultado resultado de los Reds sobre Leeds fue el ídolo ingles Gary Lineker, que se burló del equipo del entrenador argentino luego del partido.

Leeds are really fun to watch, but they’re even more fun to play against.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 20, 2020