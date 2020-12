Dura crítica de Bernie Sanders a su colega Ron Johnson por bloquear cheque de estímulo

El senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont, criticó duramente a su colega Ron Johnson, republicano de Wisconsin, por oponerse a la medida para enviar a la mayoría de estadounidenses un segundo cheque de estímulo de $1,200 dólares en el paquete de estímulo que se sigue ultimando en el Congreso.

Johnson bloqueó una enmienda que presentaron el viernes el propio Sanders y el senador republicano Josh Hawley (de Missouri) para enviar pagos directos de $1,200 dólares y $500 dólares para hijos y dependientes.

Ambos senadores habían instado a sus compañeros a respaldar la ayuda económica. Hawley había presionado directamente al presidente Donald Trump, incluso lo instaría a vetar cualquier legislación que no incluyera otra ronda de estímulo, según Newsweek.

“El senador Ron Johnson se opuso a mi proyecto de ley de proporcionar $1,200 dólares a las familias trabajadoras y $500 dólares a los niños porque está ‘preocupado’ por el déficit. Es curioso. No estaba tan preocupado por el déficit cuando votó para dar $1 billón en exenciones fiscales a el 1% y las grandes corporaciones. ¡Qué hipocresía!” Sanders tuiteó el sábado.

Sen. Ron Johnson objected to my bill to provide $1,200 to working families and $500 for kids because he's "worried" about the deficit. Funny. He wasn't so worried about the deficit when he voted to give $1 trillion in tax breaks to the 1% and large corporations. What hypocrisy!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 19, 2020