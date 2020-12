¿Pastor de Texas compró un jet privado con el dinero que el gobierno le dio para sus empleados?

TEXAS – Un canal de televisión cristiano del área de Dallas ha regresado un cheque de $3.9 millones de dólares que recibió del Programa de Protección de Pagos de cheques, una ayuda federal destinada a negocios que han sido afectados por la pandemia y que necesitan apoyo para poder pagar los sueldos de sus empleados.

La presunta razón que la empresa Daystar Televisión regresó los millones se debe a que uno de sus pastores compró un jet privado dos semanas después de haber recibido el beneficio millonario del programa mencionado, según un reportaje de Inside Edition.

El canal de televisión es un negocio que no paga impuestos al gobierno por ser un establecimiento religioso.

La noticia surge días después de que se reveló que la Iglesia Joel Osteen Lakewood basada en Houston también recibió un préstamo del mismo programa federal de $4 millones de dólares.

El jet que fue comprado por el pastor y jefe ejecutivo de Daystar, Marcus Lamb, es un Gulfstream V del año 1997 y presuntamente lo adquirió a la mitad del precio en que se encuentra valorado en el mercado.

