Reacciones en Twitter, luego de que se diera el acuerdo por el segundo cheque de estímulo

Después de meses de negociación y discusiones que mantuvieron a los estadounidenses en la expectativa y angustia total, el Congreso es blanco de críticas por parte de los usuarios de Twitter.

Los estadounidenses se quejan porque tras meses de negociaciones solo recibirán la mitad de lo que percibieron en el primer paquete de ayuda económica liberada en marzo.

Las quejas son sobre los ingresos que reciben demócratas y republicanos y sobre su falta de sensibilidad ante los problemas económicos que vive la población para pagar facturas, hipotecas, estudios, gastos médicos y todas las deudas que se han acumulado a lo largo de los meses que lleva la pandemia.

Cuestionan además que los congresistas disfrutarán de unas buenas vacaciones y gratificaciones de fin de año mientras millones de personas la están pasando mal por haber perdido su empleo o por no poder encontrar alguno.

@elyyudin reclama que “a los miembros del congreso se les pagaron $ 130,000 para pasar 9 meses discutiendo sobre si merecemos $ 600”.

@AngeloJohnGage escribe: “Hecho: el Congreso envía miles de millones a Israel, financiando su genocidio en curso en #Palestina, mientras que usted recibe $ 600”.

@tbh_igaf apuntó que “$ 600 es un premio de consolación por no morir mientras los funcionarios electos fingen hacer su trabajo durante 9 meses. La incompetencia del congreso es incomparable”.

$600 is a consolation prize for not dying while elected officials pretend to do their jobs for 9 months. The incompetence of congress is unmatched. #StimulusChecks #600IsNotEnough #LetThemEatCake pic.twitter.com/5XTLbLX3dj

— Sabrina (@tbh_igaf) December 21, 2020