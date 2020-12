Cómo vencer el alto costo del cuidado de la diabetes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cody Wessel, 29, perdió su trabajo el junio pasado – y su seguro medico – de una tienda de muebles en St. Louis. Entre dos tipos de insulina, consultas con el medico, tiras reactivas, y los monitores continuos de glucosa en sangre, Wessel estima que de repente tenía que pagar $1,600 por mes. El costo fue tan sustancial que Wessel organizó una campaña de GoFundMe, para solicitar donaciones de amigos y desconocidos.

Wessel finalmente encontró ayuda en una clínica que ofrecía una escala de tarifas y está contento por ello. Pero, comenta, “no deberíamos tener que mendigar descuentos a las corporaciones farmacéuticas gigantes, y yo no debería tener que conectarme a Internet y pedir dinero a extraños solo para vivir”.

La insulina, que todas las personas con diabetes tipo 1 y algunas personas con diabetes tipo 2 deben usar, solía costar solo unos pocos dólares a la semana. De hecho, casi hace 100 años, 3 científicos que descubrieron la insulina vendieron la patente a la Universidad de Toronto en Canadá por un solo dólar para asegurar que el público pudiera tener acceso a este medicamento vital.

Pero con el desarrollo de insulinas más rápidas, más lentas y de acción más prolongada en la década de 1980, las compañías farmacéuticas comenzaron a cobrar más. El precio de venta promedio de la insulina, lo que podría pagar alguien sin seguro o con un plan con deducible alto, es ahora de casi $100 por unidad estándar en los Estados Unidos, en comparación con aproximadamente $7 en Australia y $9 en Francia, según un informe de octubre de 2020 de la Corporación RAND.

Esto conlleva ciertas dificultades: Aproximadamente 1 de cada 5 personas que tienen diabetes o viven con alguien que la padece dijeron que les resultaba difícil pagar sus medicamentos y suministros para el control de su enfermedad, según la encuesta de CR. Los suministros pueden ser un problema difícil, incluso entre quienes tienen seguro: El 20% dijo que paga los suministros en su mayor parte o en su totalidad con su dinero. Y cerca de una cuarta parte de las personas que usan un monitor continuo de glucosa o un medidor de glucosa más tiras reactivas dijo que en algún momento tuvo dificultades para poder adquirirlos.

Esos gastos pueden acumularse. Las personas con diabetes tipo 1 con seguro privado pagan un promedio de $1,310 de su bolsillo cada año por la atención de la diabetes, según un análisis de JAMA Internal Medicine.

Lauryn Cook, 29, una analista de finanzas en, Pensacola, Florida dice que cada mes paga casi $50 por la insulina cubierta por su seguro medico. Pero su segundo medicamento, que no cubre su seguro, le cuesta casi $1,000 por mes. Ella tiene que usar un cupón del fabricante para reducir el costo a $10. “El problema es que el cupón solo vale por un año”, dice Cook. “¿Qué debo hacer después?”.

La pandemia ha planteado desafíos financieros particulares a los negros e hispanos, según la encuesta de CR. Eran dos veces más propensos que los blancos a decir que la crisis ha hecho más difícil costear los medicamentos y suministros para la diabetes. Una posible razón: Mientras que el 95% de los blancos dijeron que estaban asegurados, solo el 87% de los negros y el 78% de los hispanos dijeron lo mismo.

Pero hay ayuda financiera en camino. El año pasado, después de que se llamaran a los ejecutivos de 3 fabricantes de medicamentos ante el Congreso, las compañías comenzaron a ofrecer ciertas opciones de bajo costo, dice el Dr. Alvin Powers, director del Centro para la Diabetes de Vanderbilt en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Por ejemplo, Eli Lilly tiene ahora un programa de 35 dólares de copago que cubre más de una docena de insulinas para muchas personas sin seguro y con seguro. Novo Nordisk ofrece un programa de $99 para las versiones de marca de Fiasp, Levemir, Novolin, NovoLog, NovoLog Mix 70/30, y Tresiba y para los asegurados a través de un empleador, copagos descontados para Tresiba, Xultophy, y algunas otras insulinas.

Si compras tu propio seguro o lo consigues a través del trabajo, Sanofi elimina o recorta drásticamente los copagos para Adlyxin, Apidra, Lantus, Soliqua 100/33, y Toujeo. Para los que no tienen cobertura, ha fijado un precio mensual de 99 dólares para Admelog, Apidra, Lantus y Toujeo.

Si no tienes seguro y estás por debajo de cierto nivel de ingresos, puedes calificar para recibir insulina gratuita u otros medicamentos y suministros para la diabetes a través de los programas de asistencia de las compañías farmacéuticas. Consulta NeedyMeds (needymeds.org) para obtener información.

Pero la mayoría de los programas de descuento solo duran 12 o 24 meses. “Todavía necesitamos una solución a largo plazo”, dice Powers.

Una solución en 2021 podría venir de las directrices federales actualizadas, al menos para las personas con planes de alto deducible ofrecidos por sus empleadores. El cambio permite que esos planes cubran los medicamentos y el cuidado de la diabetes antes de que las personas cumplan con su deducible.

Además, muchos planes de medicamentos de Medicare Parte D y Medicare Advantage ofrecerán insulina por no más de un copago de $35 para el año del plan 2021.

Los Estados también están actuando. Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, New Hampshire, Minnesota, New Mexico, New York, Utah, Vermont, Virginia, Washington y West Virginia han aprobado leyes que limitan el costo de la insulina para los consumidores, con topes de entre 25 y 100 dólares.

Algunas aseguradoras y farmacias también están tomando medidas. Para algunas personas inscritas en los planes del seguro Cigna a través de Express Scripts, los gastos mensuales de insulina y algunos otros medicamentos son ahora de 25 dólares o menos. Y a partir de enero de 2021, CVS Health ofrecerá un plan sin copagos para la insulina, dice el portavoz Trey Hollern, si tu aseguradora se inscribe en él. Y puedes obtener varios medicamentos genéricos sin insulina, como la metformina y la glimepirida, desde solo $4 en Walmart y $5 en Walgreens.

Para los suministros, Walmart vende tiras reactivas y monitores a precios comparables a los de un copago típico de un seguro. Revisa el sitio web de la Fundación de Insulina Barata (Cheap Insulin Foundation) y NeedyMeds para ver los descuentos. Por ejemplo, Insulina Barata dice que Costco ofrece un sistema de monitoreo Dexcom bajo su Programa de Prescripción de Miembros de Costco (Costco Member Prescription Program). O puedes solicitarle directamente a Dexcom para obtener descuentos.

Las clínicas, como a la que recurrió Wessel, a veces también pueden ayudar. Busca una en la página de la HRSA Data Warehouse Find a Health Center page.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de enero 2021 de la revista de Consumer Reports.

