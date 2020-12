Clarissa Molina revela sus planes para 2021 y admite ser una mujer de apetitos: “Siempre quiero comérmelo todo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Clarissa Molina hace balance de lo que ha supuesto para ella este año de pandemia y los planes que tiene para el 2021, pero antes, como buena dominicana, comparte su plato favorito para estas fiestas.

¿Cuál es tu plato favorito de estas fiestas?

Nosotros tenemos una que es el pastelón de plátano maduro, que a mí me fascina, esa me encanta, siempre quiero comérmelo todo, pero obviamente me controlo.

Haciendo balance, ¿qué dirías del 2020?

En lo personal, para mi fue un año que pude aprovechar para encontrarme conmigo misma, para de repente darme cuenta: ¡Uy!, ¡pero yo no estoy haciendo esto!, ¿por qué no, si esto me hace tan bien?. Entonces implementé la meditación en mi vida, implementé visualizar cosas que de repente no pude hacer este año por la situación y hacerlo el año que viene. Y sí, hacer un plan.

¿Qué te espera para el 2021?

Yo pienso que las metas profesionales se hablaron este año y se van hacer, se van a materializar el próximo. O sea, el tema de actuación, gracias a Dios, está tomando el camino que he planificado, que he querido y visualizado. El también comercial se me va a dar algo que he soñado desde pequeña, una campaña que he soñado desde pequeñita, pronto también lo sabrán; y en lo empresarial también, eso sí se está dando poco a poco, que ya casi yo lo estoy mirando y sintiendo.