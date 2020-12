Fotos: Una madre y sus 11 hijos lograron escaparse de su casa que estalló en llamas por la madrugada en Texas

TEXAS – Una madre y sus 11 hijos lograron escaparse de una casa que estalló en llamas esta madrugada del miércoles en un vecindario ubicado al noroeste de Houston.

El incidente ocurrió en la cuadra 6400 de la calle Pinewood Trace Lane.

Bomberos del Departamento de Cy-Fair llegaron a la escena y encontraron el sector de la cochera en llamas y a punto de derrumbarse.

No dio a conocer la causa del incendio. Las autoridades del Condado Harris se encuentran investigando el caso.

Según del departamento de bomberos, ninguna persona sufrió lesiones.

Crews respond to a 1-alarm residential fire in the 6400 block of Pinewood Trace Ln in Houston.

Crews reported heavy fire from a garage upon arrival. 12 people who lived in the home escaped without injury. @hcfmo is investigating.

Photo: Capt. Daniel Arizpe, PIO#hounews pic.twitter.com/1u5pwq97fU

— Cy-Fair Fire Department (@cyfairfd) December 23, 2020