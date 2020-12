Gal Gadot: “Esta Wonder Woman ya entiende a los humanos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El día de Navidad se estrena lo que iba a ser uno de los “taquillazos” de 2020, “Wonder Woman 1984”, pero el coronavirus tenía otros planes para la segunda entrega de La Mujer Maravilla encarnada por Gal Gadot. Si otras grandes títulos se pospusieron hasta el año que viene a la espera de la apertura de los cines, Warner Media decidió lanzar su blockbuster en su plataforma de streaming HBO Max este 25 de diciembre, al mismo tiempo que en las salas que estén abiertas.

En “Wonder Woman 1984” Gadot se reencuentra con el personaje que le dio fama mundial. La historia transcurre en el Washington de los años 80, cuando una solitaria Mujer Maravilla se reencontrará con el amor de su vida a la vez que tendrá que enfrentar a dos nuevos villanos, Max Lord y Cheetah.

En el elenco repiten Chris Pine, Connie Nielsen y Robin Wright, pero destacan las incorporaciones de Pedro Pascal y Kristen Wiig. La dirección vuelve a estar a cargo de Patty Jenkins, quien también dirigirá a Gadot en una versión de Cleopatra que espera estrenarse en 2022 (y que ya ha sido criticada por la elección de la actriz israelí en el papel de la reina de Egipto).

Gal Gadot nos atendió hace unos días desde Los Ángeles durante la promoción de “Wonder Woman 1984″.

Pregunta: ¿Cómo ha sido este año para ti?

Gal Gadot: Qué te puedo decir. Como una montaña rusa. Si alguien me hubiera dado un guion hace año y medio y me dice cómo iba a ser 2020, hubiera dicho que es ciencia-ficción, que nunca iba a pasar algo así. Ha sido de locos.

P.: La primera Wonder Woman fue importante por mostrar por primera vez en décadas a una mujer protagonista en una película de súperheroes. Y también para tu carrera. ¿Cómo fue volver a este personaje?

G.G.: Fue increíble retomarlo y realmente ahondar en quién es Wonder Woman. La primera película era el nacimiento de una heroína, era Diana Prince convirtiéndose en Wonder Woman. En ésta tuvimos la oportunidad de explorar el personaje con una nueva profundidad.

P.: ¿En qué ha cambiado Wonder Woman?

G.G.: La primera película transcurre en 1918. Wonder Woman salía de su elemento para descubrir el mundo con los ojos muy abiertos. Ella no entendía la complejidad de la raza humana; era la primera vez que entraba en contacto con ella. En ésta ya no es el personaje que se sorprende por todo, porque lleva más de 60 años aquí. Y no sólo entiende a los humanos, sino que comparte con ellos algunas de sus perspectivas. Es muy solitaria. Ha perdido a todos los miembros de su equipo, que eran sus amigos, porque murieron y ella es inmortal. Así que ahora no quiere relacionarse con nadie porque no quiere volver a sufrir la pérdida, ni tampoco que descubran que no envejece. Está sola haciendo lo que hace por el bien de todos: ayudar a la humanidad a ser mejor.

P.: Todo pasa en los 80s. Eres muy joven para haberlos vivido…

G.G.: Pero he oído que fueron increíbles, jaja.

P.: Y la película se siente como si fuera un film de los años 80 también.

G.G.: Ésa fue la intención, que luciera como una película estrenada en los 80.

P.: Pedro Pascal interpreta al villano principal. ¿Cómo fue trabajar con él?

G.G.: ¡Oh, Pedro es un encanto! Pedro y Kristen fueron las mejores incorporaciones a esta película. Sus interpretaciones fueron fantásticas. ¡Tienen tanto talento! Pedro es divertido, gracioso, inteligente, abierto, vulnerable… Es chistoso, porque inmediatamente nos convertimos en esta familia Wonder Woman. Rodamos durante ocho meses, a veces seis días a la semana, y aún así pasábamos los fines de semana juntos. Vivíamos en la misma zona del mismo barrio. Fue genial. Y ésa es una de las razones por las que fue una experiencia tan especial trabajar en esta película. Siempre nos teníamos unos a los otros. Cuando era demasiado para alguno de nosotros y querías llorar, siempre había alguien que te abrazara. Siempre nos apoyamos todos.

P.: Habría buen ambiente en el set…

G.G.: Demasiado bueno. ¡Hacíamos tantas cosas estúpidas, tontas y locas! Cantar, bailar y grabándonos todo el rato, haciendo sketches de SNL [Saturday Night Live]… Fue súper divertido.

P.: Y es importante tener a una mujer, Patty Jenkins, dirigiendo una película de gran presupuesto como “Wonder Woman 1984”.

G.G.: Patty es un ser humano muy muy especial y único. Desde el primer momento, ambas teníamos la misma visión sobre la película. Las dos sentimos que era increíble tener la oportunidad de hacer este enorme proyecto juntas. Nos dijimos: “Hagamos algo especial. ¿Qué mensaje queremos enviar?, ¿cómo queremos que se sienta la gente?”. Ambas tenemos el mismo deseo y el mismo interés para la película. Con Patty tengo un vínculo muy especial. Ella es mi camarada. Empezamos como underdogs, nadie sabía si íbamos a ser capaces de hacerlo bien. ¡Pero lo hicimos!, ¡juntas! Creímos una en la otra y las dos experimentamos nuestros éxitos. Ella realmente me entiende a mí y a mi vida. Estoy súper agradecida de tenerla como mi directora y como mi socia.

P.: ¿Habrá una tercera película de Wonder Woman?

G.G.: Es difícil de saber con la situación actual de las películas y los cines. Todo está revuelto. Quién sabe. El tiempo dirá.

