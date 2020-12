JC Chávez reacciona ante muerte de Frankie Randall, boxeador que le quitó lo invicto

Este miércoles se informó de la muerte del boxeador Frankie Randall, quien le quitó el invicto al campeón mexicano Julio César Chavez en 1994.

El estadounidense murió en una clínica en Tennessee, donde estaba recluido desde hace unos años tras ser diagnosticado con demencia pugilística y Parkinson.

I’m so sorry to learn of the passing away of Frankie Randall. The one who shook the world by dethroning then undefeated @Jcchavez115 . May he Rest In Peace pic.twitter.com/EwSXYO0Tnv

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 23, 2020