Cada 10 minutos muere un enfermo con Covid-19 en el condado de Los Ángeles

Los Ángeles está siendo severamente afectada por un aumento en los casos de COVID-19 posterior al Día de Acción de Gracias, cuando los estadounidenses de todo el país se reúnen para Navidad, a pesar de las advertencias sanitarias.

La ciudad ha visto un aumento de cuatro veces en los casos, con pacientes que mueren a una tasa de uno cada diez minutos en el condado de Los Ángeles, reportó CBS News.

We can stop the surge by staying home, canceling travel plans, avoiding gatherings, and wearing face coverings when outside. pic.twitter.com/nmssYJnoWR

— LA Public Health (@lapublichealth) December 19, 2020