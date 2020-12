“Siempre he tenido la ilusión de vivir en Estados Unidos”: Leo Messi revela su futuro en la entrevista más esperada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En una de la entrevistas más esperadas del año, se encontraron frente a frente, el periodista Jordi Évole y Leo Messi. Muchos temas a tratar en una conversación de una hora y quince minutos y en la que todos buscaban la misma respuesta: ¿se quedará Leo en el Barcelona?

Al parecer, Leo no lo tiene claro, dejó claro una y otra vez que no tiene definido su futuro, que ama al club de su vida y que habrá que esperar a que ocurran las elecciones del 24 de enero:

“Primero que pasen las elecciones y después veremos”. Évole le preguntó sobre si su futuro podrían determinarlo la llegada al club de Xavi o Neymar, a lo que Messi respondió con el tema financiero que todos conocemos: “Tampoco es fácil porque no hay dinero y hay que fichar jugadores para lograr grandes títulos. Va a ser una situación muy difícil para el nuevo presidente”.

🇺🇸 MESSI A LA @MLS? 🗣️ Leo Messi: "Siempre dije que tengo esa ilusión, que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida… Si pasa o no, no lo sé. No es un ahora o en el futuro"#MessiEvole pic.twitter.com/0MnqQO4Okh — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) December 27, 2020

Sin embargo, el astro argentino también dejó claro que no tiene ninguna preferencia cuando se trata de los candidatos que aspiran a dirigir al Barcelona: “Prefiero no posicionarme sobre ningún candidato porque imagínate lo que dirían… solo que quien agarre el cargo, haga bien las cosas para poner el club donde se merece, tan grande como es”.

En una de las revelaciones más importantes de la entrevista, Leo aseguró que le gustaría vivir el “Sueño Americano” y vivir en un futuro en Estados Unidos, jugando en su liga, aunque no de forma inmediata:

“Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no pienso en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, aseguró “La Pulga”.

#Messi 🗣 “Siempre he tenido la ilusión que me gustaría vivir en #EstadosUnidos vivir la experiencia de esa liga, después si pasa o no ; no sé porque no es ahora”#DavidBeckam viendo la entrevista 🤤 #intermiamicf pic.twitter.com/1QOMGTSHWv — Ablest Football (@AblestFootball) December 27, 2020

Sobre la actualidad del equipo azulgrana, Messi parece complacido hasta ahora con el trabajo del técnico holandés Ronaldo Koeman: “Con Koeman se ha dado una seriedad con lo que pretende para el equipo y el club. Está haciendo las cosas muy bien. Es difícil, porque hay mucha gente nueva. Poco a poco el equipo va creciendo”.

¿Será una de las últimas entrevistas que dé como azulgrana Leo Messi? Esta respuesta solo el tiempo la podrá responder.