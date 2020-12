Videos: Primera tormenta de invierno provoca cierres de autopistas y rescates en el sur de California

La primera tormenta de invierno de la temporada llegó de madrugada al sur de California y trajo lluvia, granizo, nevadas y temporales que han provocado cierres de autopistas y retrasos por inundaciones e hicieron que las autoridades tuvieran que efectuar al menos dos rescates.

El lunes empezó con fuertes aguaceros que causaron inundaciones en carreteras y autopistas. En Sun Valley, cerraron la autopista 5 en dirección al sur poco antes de las 5 de la mañana.

Las inclemencias del tiempo causaron también la ralentización de la freeway 170 en North Hollywood, según mostró un video aéreo de Sky5 y publicó KTLA.

En el área de Gorman, al noroeste de Los Ángeles, cayó nieve sobre la freeway 5. Aunque la autopista permaneció abierta hasta Grapevine, aunque las autoridades advirtieron que podrían cerrarla y recomendaron a los viajeros llevar manta, botana, agua y un cargador de teléfono en su auto.

Se esperaba que en la costa y en el valle cayera una pulgada de lluvia durante el lunes, mientras que en las áreas de montaña que dan al suroeste podrían caer cerca de dos pulgadas, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Cuando la lluvia se intensificó por la tarde, NWS emitió un aviso de inundación para el condado de Los Ángeles y advirtió que el agua podría arrastrar escombros de las áreas quemadas recientemente.

Los bomberos rescataron en un bote inflable a un hombre y a una mujer que quedaron varados en una pequeña isla en medio del río Los Ángeles al norte de downtown. En Santa Ana, también tuvieron que rescatar de un torrente de agua a dos personas.

La tormenta de invierno también hizo que se acumulara granizo en algunas áreas como Whittier, Norwalk e incluso las playas del condado de Los Ángeles.

Snow Day at the Beach?! As a coastal storm moves through the Los Angeles area today, we have already begun seeing impacts at the beach. The overnight precipitation left us with a rare site of slush/hail on the beach. With precipitation we also see significant beach erosion… pic.twitter.com/fZQDVXReRv

— LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) December 28, 2020