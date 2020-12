FBI busca más víctimas de secuestrador, asesino y violador de menores en varios estados

El Departamento de Policía de Phoenix, el Departamento de Policía de Peoria y el FBI están solicitando la ayuda del público para buscar víctimas potenciales e información adicional sobre un presunto delincuente sexual y sospechoso de homicidio, Lance David Ray.

PHXPD, @PeoriaPoliceAZ and @FBIPhoenix are seeking info from potential victims about an alleged sexual offender and homicide suspect, Lance David Ray. Ray was recently arrested for 3 separate incidents in 2000. If you have info email ReportRay@fbi.gov or call 1-800-CALL-FBI. pic.twitter.com/56kRjTNZB9

Ray, de 53 años, fue arrestado recientemente en relación con tres incidentes separados ocurrido en 2000.

Arizona officials are seeking possible victims of Lance David Ray, 53, who was recently arrested in connection with multiple cold case homicides. Ray resided in California in the past & investigators are seeking info about other possible crimes. Details: https://t.co/g23sli72w6

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2020