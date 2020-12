Inicia periodo de solicitudes de ayuda económica para pequeños empresarios de California

El estado dorado presentó a finales de noviembre el Programa de subvenciones de ayuda COVID-19 para pequeñas empresas de California, un fondo de $500 millones de dólares que será destinado a dar ayuda económica a los pequeños comerciantes afectados por la pandemia en la costa oeste.

Los comerciantes que califiquen podrán recibir entre $5,000 dólares y $25,000 dólares del fondo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el programa.

🚨 Applications For $500 Million In Grant Funding For Small Businesses Now Available 🚨

Apply TODAY at https://t.co/czdqqsM4YR! This first round of applications ends January 8, 2021 at 11:59 p.m. #CAReliefGrant

READ MORE ➡️ https://t.co/rymMH4e59u pic.twitter.com/HiHvMskalx

— GO-Biz (@CAGoBiz) December 30, 2020