Estados Unidos despide el año con casi 20 millones de casos de COVID-19

Estados Unidos llegó este jueves a 19,977,278 casos de COVID-19 confirmados y a 345,736 fallecidos por la pandemia, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos cierra el año también con un récord de hospitalizaciones por la COVID-19 y con pronósticos poco alentadores para los primeros meses de 2021, tras la llegada al país de la cepa británica del virus y ante la lentitud en la campaña de vacunación.

Los estadounidenses viven una Nochevieja sombría en el país más golpeado del mundo por la pandemia en términos absolutos.

Diciembre también fue el mes del año con más muertos por la pandemia, con varios récords diarios consecutivos que esta semana se han superado día tras día, y que alcanzó el máximo de 3,927 muertes en un día este miércoles, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La plataforma Covid Tracking Project también calificó a diciembre como el más con más muertos causados por la pandemia: 76,580.

Even with all the data pipeline disruptions, every week in December saw more deaths from COVID-19 than any week earlier in the year. December was the deadliest month of the pandemic by far. The 76,580 reported deaths in the month surpassed the heights of April (55,267). pic.twitter.com/8zWUnc8mDr

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 1, 2021