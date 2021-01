Horóscopo: Qué le espera al signo de Piscis en enero del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Sol y Mercurio en once y con Venus en diez, tu eficiencia trae logros, reconocimientos y agradecimientos por tu entrega y tu potencia puesta en tu trabajo. Un premio económico totalmente merecido a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Júpiter en doce, una línea directa con tu necesidad de colaborar con quienes necesitan ayuda. Personas nuevas que vas a sentir conocer desde siempre se acercan a vos y te acercan a un futuro de proyectos que hoy ni te imaginas. Mantente atenta.

AMOR Y SEXO. No idealices, no te pierdas de vos, no pretendas salvar o proteger a tu pareja, no es tu papel. Correrte de este lugar le va a dar más potencia y magnetismo al amor con tu amor. Un viaje juntos a un lugar maravilloso.

EL DESAFÍO. No te dejes envolver por “sonidos de sirena de nada ni de nadie”.

LA OPORTUNIDAD. El producto de tu sabiduría y de tu creatividad sale al mundo y gana todo y a todos.

TU ALIADO. Capricornio te abraza con su amor.

