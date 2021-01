En honor de quienes donaron órganos y salvaron vidas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un día de noviembre de 2013, María Jiménez y su hijo Adrián se sentaron a conversar. En la plática surgió el tema de la donación de órganos, y en un momento, Adrián le dijo a su madre que si algún día algo le pasaba, quería que sus órganos fueran donados, y que su familia le cumpliera ese deseo.

Adrián siguió su vida como siempre. Era invierno, así que estaba emocionado porque había nieve en las montañas cercanas a su casa de Lakewood, una ciudad en el sur de California cercana a la playa de Long Beach. Le encantaba ir a deslizarse en su tabla por los empinados y blancos montes.

Seis semanas después de la plática con su madre, llegó a casa con gripe; esa gripe se convirtió en sinusitis y luego se complicó con meningitis, que es la inflamación del fluido y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando lo llevaron al cuarto de emergencia, la enfermedad ya había avanzado mucho, y en cuestión de horas Adrián fue declarado con muerte cerebral. Tenía 22 años.

“Como madre, uno no cree que nunca tendrá que tomar la decisión de donar los órganos de un hijo”, dijo María. “Entonces mi esposo y yo comenzamos con el proceso; el 19 de enero de 2014 fue cuando lo perdimos, pero le dio el regalo de vida a otros, como él quería”.

María, que llegó de Cuba cuando era niña, habló de este tema porque es embajadora de OneLegacy, una organización sin fines de lucro que se dedica a salvar vidas a través de la donación de órganos, ojos y tejidos en siete condados del sur de California, incluyendo el de Los Angeles. Se trata de la institución de este tipo más grande del mundo.

Su hijo, que este 4 de diciembre hubiera cumplido 29 años, es parte de la escultura floral Donate Life Rose Parade de 2021, que en esta ocasión tuvo como tema Community of Life, y que está colocada y expuesta al público en el jardín de la Tournament House, la sede oficial del evento, en Pasadena.

En un año normal, esta escultura hubiera sido parte de una carroza y hubiera participado en el desfile, pero debido a que este evento se canceló por causa de la pandemia, solo se creó a manera de homenaje por parte de Donate Life, la organización nacional sin fines de lucro que promueve la donación de órganos, ojos y tejido, y que también está enfocada en motivar al público a registrarse como donante.

La escultura, que incluye unos impresionantes ramos de flores, recrea a un panal gigantesco construido por abejas. El mensaje que busca transmitir es que, como comunidad, “somos más fuertes cuando trabajamos juntos”, explicó Tania Llavaneras, portavoz de OneLegacy.

La escultura incluye 21 retratos hexagonales de donantes –entre ellos el de Adrián– que están intercalados en el panal. Las abejas representan a una comunidad armoniosa que ayuda y beneficia a otros.

El arreglo también está dedicado a seis profesionales de la salud cuya labor hace posible la donación y el transplante de órganos. Sus nombres están colocados en la escultura.

Esta obra también se pudo ver en el especial de televisión “The Rose Parade’s New Year Celebration presented by Honda”, que se transmitió este viernes de 8:00 a.m., a 10:00 a.m., hora del Pacífico, por varios canales de transmisión abierta. El programa incluye música grabada en vivo, presentaciones de bandas musicales, segmentos dedicados al desfile, la aparición de celebridades, detalles del juego de futbol del Súper Tazón, presentaciones ecuestres y la aparición de algunas de las carrozas más vistosas de años pasados. Además habrá un tras bambalinas sobre cómo se crean las carrozas.

Las carrozas de Donate Life Rose Parade han participado en el desfile desde 2004, y su mensaje no solo en este país, sino alrededor del mundo, ha contribuido a salvar vidas y a curar a pacientes por medio de su mensaje de donación de órganos, ojos y tejidos.

El hijo de María donó dos pulmones, dos riñones y el hígado.

“[Eso] es una consolación”, dijo. “Nunca pensé que iba a estar triste y también alegre porque el milagro fue para otras familias que no tuvieron que pasar por lo mismo que nosotros”.

El trabajo de María como embajadora es también educar a las personas que no conocen sobre este proceso o que tienen ideas equivocadas sobre la donación de órganos.

“Mucha gente piensa que si te registras como donante no te van a salvar la vida”, dijo. “Pero lo primero que van a tratar de hacer los doctores es salvarte la vida; ellos no saben si tú estás o no registrado como donante”.

Solo hasta que existe la certeza de que hay muerte cerebral –la única condición física que se requiere para considerar la donación–, se procede a indagar si el paciente está registrado como donante, o, si no es el caso, se consulta a la familia si estaría dispuesta a donar los órganos del ser querido. Para esto, dos o tres médicos de distintos hospitales, tendrían que llegar al mismo diagnóstico respecto del paciente.

“Cuando estábamos en el hospital pensé, ‘si mi hijo lo necesitara y una persona extraña puede tomar la decisión y pudiera salvar a mi hijo, ¿cómo nosotros no vamos a salvar a otra persona para que pueda seguir con su familia?'”, dijo María. “Un pedacito de mi hijo le ha permitido a otra persona seguir haciendo memorias, y para mí eso es muy importante”.

Donar es un acto de amor

A Isela Mena se le llenan los ojos de vida cuando habla de su hija Marie. No se le puede ver la boca porque trae el cubrebocas puesto, pero seguramente detrás de esa prenda hay una sonrisa que le abarca el rostro de lado a lado.

“Era hermosa mi hija”, dijo Mena. “Era muy generosa”.

Esa generosidad se tradujo en la decisión de Marie de convertirse en donadora de órganos, algo que dejó estipulado cuando tramitó su licencia de conducir.

“Mi hija tomó esa decisión independientemente de nosotros [su familia]”, dijo. “Así que nosotros seguimos sus deseos”.

Marie murió en 2009 en Oklahoma, a donde se había ido a estudiar luego de que recibiera una beca debido a que era una atleta destacada. Jugaba softbol y su intención era convertirse en maestra, una profesión de la que se enamoró luego de que trabajó como asistente en una escuela.

En octubre de 2009, Marie estuvo involucrada en un accidente de motocicleta en la que iba como pasajera; como resultado sufrió muerte cerebral.

Los órganos que donó Marie pudieron salvar a cinco personas. Su pancreas fue donado a un laboratorio para la investigación de enfermedades como la diabetes.

Una de las beneficiadas fue una mujer que en ese entonces tenía 23 años. Ahora tiene 34 años, está casada y tiene dos hijos. Mena ya la conoce; fue a su boda a Texas. Ahora solo espera que pase la pandemia para ir a conocer a sus niños.

“Hablar de ser donante es muy importante, y mucha gente de la comunidad hispana no lo entiende, lo ve como un tabú”, dijo Mena, cuya familia reside en California. “Pero ese simple acto puede salvar tantas vidas”.

A Marie la declararon con muerte cerebral tres doctores, todos de diferentes hospitales. Solo hasta entonces se puede considerar a un paciente apto para donar los órganos.

Debido a este acto, Marie ahora es parte de los 21 donantes cuyos rostros adornan la escultura floral Donate Life Rose Parade de 2021, que tiene como tema Community of Life y que está expuesta al público en la Tournament House, la sede oficial del Desfile de las Rosas ubicada en Pasadena.

“Si alguien quiere hacer un acto de tanto amor y compasión, que considere registrarse como donante”, dijo Mena. “O que se lo deje saber a sus seres queridos”.

Más informes en donatelife.net.