LeBron James se mete al Top 3 de máximos asistidores en la historia de la NBA

A sus 41 años y en su temporada número 24 en la NBA, LeBron James continúa ampliando una colección de registros históricos. El jugador de los Philadelphia 76ers alcanzó el tercer puesto de la clasificación de asistencias de todos los tiempos, luego de superar a Jason Kidd durante la victoria de Philly por 131-124 ante los Indiana Pacers este domingo.

James necesitaba una asistencia para dejar atrás las 12,091 de Kidd y terminó el encuentro con 11 pases de anotación, por lo que elevó su cuenta personal a 12,092. Su siguiente objetivo en la lista será Chris Paul, quien ocupa el segundo lugar con 12,552. John Stockton permanece en la cima con 15,806.

El basquetbolista celebró el nuevo registro y destacó la importancia de sus compañeros para alcanzar esa cifra. “Significa que tuve muchos grandes compañeros. Tienes que tener compañeros que metan el balón en el aro. Mi trabajo es simplemente intentar ponerlo en el momento adecuado y en el lugar correcto”, expresó después del partido.

También recordó que disfrutar de las anotaciones de otros jugadores ha sido una motivación desde sus primeros años en el baloncesto. “Siempre disfruté y me emocionó ver anotar a mis compañeros. Era una sensación que me hacía sentir muy bien”, comentó. Sobre el impacto colectivo de ese recurso, añadió: “Entendí cómo la energía detrás del pase podía contagiar al equipo”.

Una carrera que acumula récords en distintas categorías

Las asistencias representan apenas una parte de la dimensión estadística de James. El jugador ya es el máximo anotador en la historia de la NBA, con 43,606 puntos al cierre de la jornada del domingo. Ningún otro basquetbolista ha alcanzado los 40,000, mientras que solamente ocho superaron la barrera de los 30,000.

También figura entre los principales reboteadores de la competición. Con 12,174 capturas, ocupa el puesto 23 de la clasificación histórica, muy cerca de Charles Oakley, quien suma 12,205. Dennis Rodman aparece detrás de James con 11,954 rebotes. Además, LeBron conserva el récord de rebotes de los Cleveland Cavaliers, con 6,190.

En robos de balón ocupa la sexta posición, con 2,430. Gary Payton se encuentra por delante con 2,445, mientras que Maurice Cheeks registra 2,310. En bloqueos, James acumula 1,193 y aparece en el puesto 66, igualado con Bo Outlaw y Adonal Foyle. Chris Webber está ligeramente por encima, con 1,200.

Su colección de marcas incluye otros registros de gran relevancia. Es el líder histórico en partidos disputados, minutos jugados, tiros de campo convertidos e intentados, además de temporadas jugadas. También ocupa el segundo lugar en tiros libres anotados e intentados, el quinto en triples-dobles y el sexto en triples convertidos.

La regularidad ha sido una característica de su producción como pasador. En su temporada de novato promedió 5.9 asistencias por partido, pero nunca volvió a registrar una media inferior a seis en las siguientes 23 campañas. Su mejor promedio llegó en 2019-20, cuando repartió 10.2 por encuentro, lideró la liga en esa categoría y contribuyó al campeonato de Los Angeles Lakers.

En el partido ante Indiana, James terminó con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, manteniendo una media de 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.9 asistencias durante su histórica campaña número 24.

Sigue leyendo:

· El mexicano Karim López debuta en la NBA

· NBA elige a Miami como sede del All-Star en 2028

· Kristaps Porzingis sorprende al dejar la NBA por razones de salud