Hispano que tenía 1% de probabilidades de sobrevivir al COVID-19 relata su milagro de vida

La historia de Mike Arévalo, un hombre del área de la Bahía que estuvo muy grave con COVID-19, es lo más cercano a un milagro en el año que ya terminó.

El residente de la ciudad de Brentwood, al oriente de San Francisco, es hoy un hombre nuevo, muy repuesto, que sigue recuperándose con un grupo de terapia, y que puede contar que sobrevivió a una enfermedad que hace meses le tenía sentenciado con solo un 1% de probabilidades de vida.

Entrevistado por el canal ABC7, Arévalo recordó que fue una de las primeras personas en contraer el coronavirus en la región y que en la primavera fue “a las puertas del infierno” y logró regresar de ellas en el mes de mayo.

El coach de fútbol americano escolar estuvo 10 semanas en el hospital y cuatro de ellas en coma. Además, su esposa, su hija y su nieto se contagiaron.

Mike Arevalo of Brentwood was one of the first in the Bay Area diagnosed with COVID-19. He survived, but is still struggling with cognitive fog, lung capacity and other lingering effects of the virus. Here's his story of coronavirus survival. https://t.co/01dxZmEXau pic.twitter.com/fPEDIp58zE

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 1, 2021