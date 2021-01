VIDEO: El salto del corredor de la Universidad de Alabama que dio la vuelta al mundo

La jugada se ha vuelto muy popular en el deporte del fútbol americano en años recientes: el corredor que ve venir al defensivo profundo tratando de taclearlo y en vez de intentar eludirlo por los lados salta por encima de él. Pero lo que Najee Harris, corredor de la Universidad de Alabama, hizo el viernes contra Notre Dame fue el siguiente nivel.

Durante el juego semifinal de la NCAA efectuado en Dallas, Harris pegó un salto descomunal para deshacerse de Nick McCloud, un jugador de 1.85 m, en un fenomenal acto de habilidad atlética. El video dice más que mil palabras.

Harris se escapó más de 50 yardas para poner la mesa de un touchdown de Alabama, que ganó el Rose Bowl por 31-14 para avanzar al juego por el campeonato nacional en contra de Ohio State, que por su parte apaleó a Clemson 49-28 en New Orleans.

Su silueta en el aire será recordada por siempre por los aficionados al fútbol americano colegial, especialmente los de Alabama y Notre Dame.

La espectacular imagen de Harris luego fue convertida en meme.

Some great reactions on the Notre Dame sideline during and after Najee Harris’s hurdle.

(Tim Heitman/USA TODAY Sports) pic.twitter.com/YD0F80tPJb

— Andy Wittry (@AndyWittry) January 1, 2021