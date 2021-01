Latina ahorra cientos de dólares con cupones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con la llegada de un nuevo año, diversas personas incluyen entre sus propósitos mejorar sus finanzas, ya sea a través del ahorro o del pago de sus deudas. Lo que pocos imaginan es que en el buzón de su casa puede estar el camino para lograr esos objetivos.

Hace tres años, Karla Benavides encontró la clave para ahorrar cientos de dólares en su hogar mediante la compra con cupones.

Además se volvió popular en las redes sociales —hoy cuenta con más de 320,000 seguidores— por compartir consejos y ofertas para que otros también puedan economizar.

“Yo comencé a comprar con cupones cuando estaba embarazada de mi última niña. Ya tenía como cinco meses y en ese entonces tenía a mi hijo, que también estaba usando pañales. Un día estaba sentada en el sofá y me di cuenta que iba ser carísimo comprar pañales para dos”, cuenta la joven de 25 años y madre de tres pequeños de 7, 4 y 2 años de edad.

Buscando opciones para ahorrar de cara a la llegada de la nueva integrante de la familia, Karla se encontró con la clave para no sacrificar su bolsillo con las compras del hogar.

“Entré a Instagram y vi que alguien subió la foto de una caja de pañales y solo había gastado tres dólares, normalmente esa caja cuesta 30 dólares… Entonces me dije, ¿cómo lo puedo hacer yo? Así fue como encontré a la comunidad de personas que compran con cupones y las empecé a seguir”, cuenta la mujer quien reside en Los Ángeles.

Seis semanas le tomó entender cómo funcionaban las ofertas y poco a poco se volvió una experta y referente para los usuarios que ahora la siguen y le piden ayuda para comprar siguiendo sus consejos.

“Hoy tengo casi tres años, ya puedo ir y agarrar 200 dólares en cosas y solo pago unos 20 o menos, solo los impuestos casi”, dice la mujer de origen salvadoreño.

Un cuarto para sus “compras”

Al poco tiempo Karla se dio cuenta que comprar con cupones tenía muchas ventajas, primero podía ayudar a su familia con las cosas que ella adquiría a bajo costo, además le permitía hacer donaciones a quienes más lo necesitaban y también podía revender el producto y eso le ha permitido tener una cantidad considerable de artículos en su casa a la que ya le ha asignado una habitación, además de tener una bodega para cosas más grandes.

“Comencé a vender en OfferUp y se vendía despacio, entonces empecé a vender en un ‘Swap Meet’, y me fue súper bien, daba las cosas bien baratas, entonces la gente me compraba mucho y me ordenaba cosas, porque yo siempre vendía a mitad de precio de como está en la tienda”, recuerda Karla, que por la pandemia del COVID-19 ha suspendido esa actividad.

Esta joven nunca se imaginó que comprar con cupones se volvería una pasión para ella y que le traería tantas alegrías y oportunidades a su vida, pero sobre todo que permitiría ayudar a las personas a ahorrar.

“Nunca creí que iba a haber tanta gente que me sigue y me manda mensajes para decirme que les ayude o que les estoy ayudando a ahorrar. No pensé que yo pudiera hacer eso”, confiesa.

Comparte sus consejos

Karla asegura que todos pueden comprar y ahorrar utilizando cupones y que el tiempo que se debe invertir para aprender es poco en comparación con los beneficios que trae este estilo de vida.

“La gente no sabe lo que se pueden ahorrar, yo miraba los cupones y decía para qué si solo me voy a ahorrar un dólar, pero la gente no sabe que se puede ahorrar muchísimo más”, afirma la influencer.

Es su canal de YouTube, Karla comparte cada domingo las mejores ofertas y cómo usar los cupones que salen en el periódico y los que llegan cada semana a las casas en el correo.

“Yo siempre les digo que es como cualquier cosa, primero hay que aprender… Entonces tómense un tiempo para aprender [el funcionamiento], les prometo que después se les va a hacer fácil”.

Esta joven también comparte que usar los cupones digitales y las aplicaciones de las tiendas es una excelente combinación para ahorrar más.

“Yo le enseño a la gente a comprar con cupones digitales, en algunas tiendas hay muchas ganancias con solo usar las aplicaciones”, afirma la joven, quien compartió que también compra juguetes, ropa y zapatos cuando todo está en liquidación para obtener un buen precio.

Además, Karla considera que desde que compra con cupones ahorra más, porque va a las tiendas a comprar directamente lo que necesita y no se distrae viendo otras cosas, que antes acababa por comprar.

“Lo que yo veo es que antes cuando no usaba cupones me compraba cosas que no necesitaba y gastaba más, ahora no tengo distracciones, porque voy a comprar lo necesario”.

Entre risas, esta latina comparte que tanto su esposo como su familia apoyan lo que hace.

“Cuando vieron que estaba comprando barato y estaba donando y regalando, ellos se sorprendieron por lo que hago, pero me apoyan”.

Sus redes sociales:

YouTube: Karla &Jay

TikTok: @karlasavings

Instagram: @karlasavings