Cynthia Klitbo niega ser racista, clasista y homofóbica como declaró su hija hace unos días

Cynthia Klitbo se defiende de las fuertes declaraciones que realizó su hija hace unos días, y negó ser homofóbica, clasista o racista.

De acuerdo con la actriz de ‘El Dragón’, ella y su hija protagonizaron una discusión por el uso de la palabra “elle”, que se utiliza para referirse a las personas que no se identifican con el género masculino y femenino.

Así lo explicó: “Tuvimos un desacuerdo que yo ni me enteré por el Tik Tok porque mi hija me estaba comentado que la Real Academia de la Lengua Española ya permite la palabra “elle” para definir sin sexo a quien sea, pero si una amiga mía decide ser transexual y ser hombre, para mí es un hombre, si un amigo mío decide volverse mujer, para mí es una mujer“, dijo Klitbo.

Tras el escándalo, la madre e hija aclararon el malentendido públicamente por medio de una entrevista con el programa ‘Venga La Alegría’, en donde la joven ofreció disculpas:

“Lo que yo puedo decir es perdón, yo dije cosas que no debí haber dicho y que no eran ciertas pero no pensé que se iba a hacer tan grande, solo quería hacerlo para mí misma y no para afectar a mi madre“, dijo Elisa Lira Klitbo.

Lejos de causar molestia, la actriz aseguró que discusión se debe a que ella misma ha promovido que su hija de 14 años sea crítica y le ha dado la educación para poder cuestionarse las cosas.

“No tengo nada que perdonarte, está bien que cuestiones pero hazlo aquí (en casa). En esta ocasión me dio sentimiento, no por lo que dijera, porque es mi hija y la conozco, pero es su primer desacuerdo, quiere decir que ya entró de lleno a la pubertad“, agregó.

Luego del escándalo, Elisa borró la publicación, sin embargo ya había sido retomada por otros perfiles sociales. A pesar de la polémica, Cynthia Klitbo aseguró que el malentendido ya está completamente solucionado y el castigo que le impuso a su hija fue que no podrá publicar nada en TikTok durante dos semanas.