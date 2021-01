Graco retira del mercado el asiento-cama inclinado para bebés debido al riesgo de asfixia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Graco retiró hoy alrededor de 51,000 sillitas inclinadas para bebés (sleepers) porque las muertes infantiles se han relacionado con otros productos similares para dormir inclinados, según un anuncio de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. (CPSC).

El retiro del mercado de hoy incluye asientos infantiles inclinados para dormir vendidos como accesorios que pueden usarse independientemente o fijarse a los siguientes patios de juego: Pack ’n Play Day2Dream Playard With Bedside Sleeper, Graco Pack ’n Play Nuzzle Nest Playard, Graco Pack ’n Play Everest Playard, y Graco Pack ’n Play Rock ’n Grow Playard.

No se han reportado incidentes o lesiones con los productos Graco retirados hoy. Pero otros productos similares, como Fisher-Price Rock ’n Play Sleeper y los sleepers mecedores inclinados Kids II, se han relacionado con 93 muertes infantiles reportadas y más de 1,000 incidentes, incluyendo lesiones graves.

La CPSC dice que los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillitas infantiles inclinadas para dormir retiradas del mercado, pero pueden continuar usando el patio de juegos y sus otros componentes. Consulta abajo para obtener instrucciones sobre el retiro.

Una serie de retiros

Este anuncio marca el onceavo retiro del mercado de las sillitas inclinadas para dormir y se produce más de un año y medio después de que Consumer Reports descubrió docenas de muertes en relación con Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper y otras sillitas inclinadas para dormir. Hasta la fecha, la investigación de CR ha provocado el retiro del mercado de más de 5.6 millones de asientos-cama vendidos por empresas como Fisher-Price, Graco, Evenflo, Delta, y otras.

Este es el segundo retiro del mercado de la sillita inclinada para dormir de Graco; el primero fue hace casi un año, en enero de 2020, cuando se retiraron del mercado unos 111,000 asientos mecedores Little Lounger de Graco.

Un portavoz de Graco le dijo a CR que la compañía decidió retirar los accesorios de los asientos-cama inclinados ahora “debido a la nueva regulación y después de seguir de cerca los incidentes, lesiones y muertes que involucraron productos de otros fabricantes” y agregó que Graco ya no vende sillitas inclinadas para dormir.

Oriene Shin, asesora de políticas de CR para la seguridad de los productos, felicitó a la CPSC por el retiro del mercado de hoy. Pero, dice, “algunos productos inclinados que se comercializan para dormir aún no han sido retirados del mercado a pesar del claro peligro que representan para los bebés. Instamos a los fabricantes de estos productos, incluyendo Baby Delight, Chicco e Hiccapop, a cooperar con la CPSC y emitir retiros del mercado de inmediato”.

Consulta una lista de los productos para dormir inclinados que se retiraron del mercado.

El riesgo de las sillitas infantiles inclinadas para dormir

¿Por qué las sillitas inclinadas para dormir son tan peligrosas? Las investigaciones muestran que los productos para dormir inclinados para bebés, que están diseñados para acostar a los bebés con una inclinación de entre 10 y 30 grados, no son un entorno de sueño seguro para los bebés. Los productos aumentan el riesgo de compresión, asfixia y muerte de las vías respiratorias porque permiten que la cabeza de los bebés se incline hacia adelante, bloqueando el flujo de aire, incluso mientras están acostados boca arriba, abrochados al producto. Además, las sillitas inclinadas para dormir facilitan que los bebés se volteen de costado o boca abajo con la cara presionada contra la tela de la sillita, lo que interfiere con la respiración.

Los asientos-cama inclinados van en contra de las recomendaciones de sueño seguro de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). La organización establece que los bebés deben acostarse boca arriba, solos, sin ataduras y sobre una superficie firme y plana que no tenga protectores ni otras prendas de cama blandas.

El retiro del mercado de Graco hoy es uno de una serie de acciones que han tomado los fabricantes, defensores de los consumidores y legisladores para evitar que las sillitas inclinadas, los dañen.

En octubre de 2019, la CPSC advirtió a los consumidores que no usaran ningún producto para dormir inclinado para bebés y propuso prohibir todos esos asientos en el mercado. Y en diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de sueño seguro para bebés, que prohibiría la fabricación y venta de sillitas inclinadas para dormir y protectores de cunas acolchados. Actualmente, la legislación está pendiente de votación en el Senado.

Si bien la prohibición y la legislación propuestas aún no se han implementado, varios minoristas importantes,, incluyendo Amazon, Buy Baby, eBay y Walmart, dijeron a CR que sacaron todos estos asientos inclinados para bebés de sus tiendas y sitios web en diciembre de 2019, una medida que fue aplaudida por Robert Adler, presidente en funciones de la CPSC.

Consumer Reports ha pedido a la CPSC y a las empresas que retiren del mercado y de los hogares todos los productos para dormir inclinados para bebés. CR también apoya firmemente la legislación en el Congreso para prohibir la fabricación, importación y venta de sillitas inclinadas para dormir por completo.

Detalles del retiro

Productos retirados: Graco Pack ’n Play Day2Dream Playard & Bedside Sleeper, modelos 2034085, 2048753, y 2053215; Graco Pack ’n Play Nuzzle Nest Playard, modelos 1947177 y 1896392; Graco Pack ’n Play Everest Playard, modelos 1946902 y 1946903; Graco Pack ’n Play Rock ’n Grow Playard, modelo 2105055.

Vendidos en: Tiendas y minoristas en línea, incluyendo Amazon, Babies R Us, BuyBuyBaby y Target por $270 a $350. Los productos se vendieron desde noviembre de 2017 hasta septiembre de 2020 para Day2Dream Playard & Bedside Sleeper; desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2018 para Nuzzle Nest Playard; desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018 para Everest Playard; y desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020 para Rock ’n Grow Playard.

El problema: Los productos para dormir inclinados para bebés, que están diseñados para acostar a los bebés con una inclinación de entre 10 y 30 grados, no son un entorno de sueño seguro. Las sillitas inclinadas para dormir pueden bloquear el flujo de aire de un bebé y provocar la muerte.

La solución: los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio para dormir inclinado y comunicarse con Graco para obtener un reembolso equivalente al valor del accesorio. Se te pedirá que completes un formulario de retiro del mercado para recibir una etiqueta de envío prepagado, un sobre de devolución por correo e instrucciones sobre cómo enviar una parte de la cubierta del accesorio para dormir inclinado.

Los consumidores pueden seguir usando la parte del patio de juegos del producto, así como otros componentes incluidos con el patio de juegos.

Cómo comunicarse con el fabricante: Llama al 800- 345- 4109 o visita la página de retiro de mercado de la empresa.

Para informar sobre un producto peligroso o una lesión relacionada con el producto, visita SaferProducts.gov.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.