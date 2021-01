Tommy Lasorda es dado de alta del hospital

Tommy Lasorda, el exmánager de los Dodgers fue dado de alta del hospital, según reportó el equipo de Los Ángeles mediante una publicación en Twitter.

Según el tuit, Tommy ya se encuentra “descansando en casa”, luego de estar internado durante ocho semanas por una enfermedad no revelada.

Dodger great Tommy Lasorda has returned home from the hospital and is resting comfortably.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) January 6, 2021