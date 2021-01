AMLO condena “censura” de Redes Sociales contra Donald Trump; compara comportamiento con la “Santa Inquisición”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una crítica a las Redes Sociales por la cancelación de las cuentas de Facebook y Twitter al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras los disturbios en el Capitolio.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en ‘Face’“, señaló López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

Sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, López Obrador reiteró su inconformidad sobre la postura que tomaron las Redes Sociales en “censurar” los mensajes de Donald Trump.

“No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?, si nosotros estamos por las libertades, esto lo digo porque existen las redes sociales”, manifestó.

López Obrador comparó el comportamiento de las Redes Sociales con la Santa Inquisición, institución vinculada con la Iglesia católica que se dedicaba a la condena y castigo de la herejía durante la Edad Media.

“Imagínense que Twitter como empresa decida ‘usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. (…) Te castigo porque yo juez como la Santa Inquisición considero que lo que estás diciendo es perjudicial’, ¿dónde está la norma?, eso es un asunto de Estado”, expresó el mandatario mexicano.

El presidente mexicano lamentó que de seguir así el comportamiento de las Redes Sociales, se convertirán como los medios comerciales tradicionales como el New York Times, Washington Post, o la prensa mexicana crítica de su gobierno.

“¿Dónde está incluso la norma?, ¿dónde está la legislación?, ¿dónde está reglamentado?. Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas. Ese es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre”, argumentó al final de su conferencia.

Seguir Leyendo: “No va a haber pleitos con el presidente Biden”: AMLO