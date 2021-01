Chiquis Rivera da la cara por su hermana Jenicka: “Dios te cuida y tu hermana también”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jenicka la hermana menor de Chiquis Rivera se metió en tremendo escándalo después de que reaccionará a la noticia de que Lorenzo Méndez participaría en un evento organizado por Rosie Rivera y su tío Juan Rivera. Esto la hizo estallar y señalar que en su familia existían fuertes problemas, y que el público probablemente nunca se enteraría de éstos.

Además, señaló que para ella lo que estaban haciendo Rosie y Juan al trabajar con Lorenzo era una traición familiar. Para la joven influencer esto no fue más que una prueba de “falta de fidelidad”. A través de Instagram incluso expresó: “La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”.

La situación generó una ola de críticas que después Jenicka tuvo que explicar que su comentario no estaba relacionado con el evento en el que iba a participar Lorenzo y aseveró: “Fueron más (los) problemas internos que ustedes nunca sabrán”. Sin embargo, después de la entrevista que dio Rosie al programa Despierta América, muchos ahora sí creen que la cancelación de Lorenzo a participar en lo acordado con Rosie y Juan sí tuvo que ver con las palabras de la hermana de Chiquis Rivera.

Rosie expresó: “Yo no me quiero meter en problemas de matrimonio (Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez). Amo a mi sobrina, no tengo nada en contra de Lorenzo Méndez, no sé lo que sucedió en el matrimonio y la verdad que ya ni quiero saber. Los bendigo a los dos, pero la verdad me da hasta tristeza y un poco de pena de que él tuvo que cancelar”, según reportó Univision.

Chiquis Rivera por su parte rompió el silencio a esta polémica y le dedicó estas palabras a su hermana:

“Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres fuerte. Independiente. Responsable. Honesta. Directa. Firme. Inteligente. Sabia. En pocas palabras, @jenicka_lopez ¡¡¡me mueves los calcetines !!! Eres mi héroe, y eres todo lo que desearía haber sido a tu edad. Te admiro. No permitas que NADIE, especialmente las personas tóxicas que realmente no conocen tu corazón, tus intenciones y las circunstancias, cuestionen quién eres y qué se supone debes hacer en este mundo. #GodHasYourBack ¡y tu hermana también! #ForeverAndAlways 🤍 Te amo hasta la luna y más allá, 23 veces”.

Las palabras de Chiquis conmovieron a los famosos, entre ellos al mismísimo Jomari Goyso: