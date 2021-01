Estados Unidos vive el día más mortífero por la pandemia de coronavirus

Estados Unidos reportó 3,865 muertes por Covid-19 el miércoles, la mayor cantidad de muertes reportadas en un solo día desde que comenzó la pandemia.

El número de muertos en la nación hasta el jueves asciende a más de 364,500, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de personas infectadas ha superado los 21.53 millones.

El pronóstico más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proyecta que habrá entre 405,000 y 438,000 muertes para fin de mes.

JUST IN—we can expect 405,000–438,000 total #COVID19 deaths in the United States **by January 30 alone** if current models hold. They don’t fully account for the more contagious B117 variant though, with 40-80% greater transmissibility.

➡️I think 500,000 by end of Feb possible. pic.twitter.com/XttogiNc49

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 7, 2021