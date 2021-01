LAPD dispersa una pequeña protesta de trumpistas en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dispersó el miércoles una pequeña protesta de ultraderechistas partidarios del presidente Donald Trump, que se habían congregado en el centro de la ciudad californiana.

Medios locales como Los Angeles Times señalaron que esta manifestación de extremistas comenzó a primera hora de la mañana y se desarrolló prácticamente a la vez que el asalto al Capitolio federal en Washington D.C. que conmocionó al país y al mundo entero.

En Los Ángeles, unos doscientos seguidores radicales de Trump se manifestaron en los alrededores del ayuntamiento y de la sede central de la Policía.

Como en otras movilizaciones similares a favor de Trump, los manifestantes portaban banderas estadounidenses y denunciaban que hubo fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, pese a que no se han aportado pruebas que lo demuestre.

Los agentes dispersaron esta concentración poco después del mediodía tras declarar ilegal la manifestación, y arrestaron a algunas personas después de enfrentamientos de escasa gravedad entre ultraderechistas y antifascistas.

Today in LA, white supremacists at the “Stop The Steal” rally attacked a Black woman.

The woman was walking home when 20 people surrounded her, demanding to know who she voted for.

They shoved her, pepper-sprayed her, and punched her in the face before our friends helped her. pic.twitter.com/4LvEd7XkbR

— Chad Loder (@chadloder) January 7, 2021