María León, sin miedo al fracaso

María León está celebrando que ya lleva casi cinco años con su carrera como solista. No es que antes no fuera feliz en su rol como vocalista en el grupo de música pop Playa Limbo; lo que pasa es que no era capaz de involucrarse en otros proyectos artísticos porque tenía una “responsabilidad compartida” con su banda.

“Ya no tengo que pedir permiso”, dijo la cantante en una entrevista que ofreció desde su casa en Ciudad de México a través de Zoom. “Ahora puedo hacer teatro, luego transitar a la tele, hacer películas, regresar a la música, cambiar de género”.

Hablando de géneros y de libertad, también está festejando que acaba de estrenar “Pedir permiso”, un tema guapachoso que grabó con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. Es la primera vez –y no será la única– que León canta una canción que fusiona la banda, la cumbia y el pop.

Se trata del primer corte de 10 o 12 que formarán parte de un disco que aún no tiene fecha de estreno, pero que incluirá temas originales que León y la compositora mexicana Marcela de la Garza escribieron durante la pandemia.

El álbum viene luego de “Inquebrantable”, un EP con el que León demostró que tiene madera para interpretar otros ritmos además del pop. De esta producción discográfica se desprendieron canciones que tuvieron mucho éxito, entre ellas “Locos” y “Se te salió mi nombre”.

“Estoy haciendo un disco muy bailable, con música entre banda, [de música] grupera, cumbia, regional”, explicó. “Y me siento súper contenta de que cada vez me da menos miedo experimentar con cosas diferentes, tengo menos miedo a explorar cosas que nunca me atreví”.

Eso no quiere decir que el camino haya sido fácil “porque es como si hubiera tenido que empezar de cero”, dijo. “[Pero] me ha traído muchas satisfacciones y me ha hecho sentir muy a gusto en mi propia piel”.

León dejó Playa Limbo, banda de la que formó parte por quince años, porque además de que quería cantar otros géneros quería hacer teatro musical, una de sus grandes pasiones. Hace unos meses fue la protagonista de Chicago, que se presentó en México.

En la nueva etapa de León, quien es originaria de Guadalajara, no solo la música está presente. También se ha desempeñado como juez de programas como Pequeños Gigantes, concursó en el programa “¿Quién es la máscara?” –que en unas semanas se verá en Univision– y protagonizó “Guerra de ídolos”, de Telemundo-Netflix.

A sus 34 años, y con todo el camino recorrido, la artista ya no tiene miedo de fracasar.

“Es parte del día a día”, dijo. “Creo que luego del fracaso viene el intento, y estos dos componentes te llevan al camino del éxito”.