¿Sergio Ramos asaltó el Capitolio? Confunden a simpatizante de Trump con el español

El inaudito asalto al Congreso de Estados Unidos por parte de seguidores radicales del presidente Donald Trump ha generado una lluvia de críticas al gobernante y también se ha viralizado una imagen de un simpatizante del mandatario que soibresale por su parecido al futbolista español Sergio Ramos.

Nadie se explica cómo pudo ocurrir que una protesta convocada hacía días, y que el propio Trump había anticipado que sería “salvaje”, acabaría con gente con banderas por los pasillos del Congreso, tomándose fotos o sentándose en los escaños de los legisladores tras haber superado por la fuerza un cordón policial claramente insuficiente para detener a una multitud violenta.

A través de redes sociales comenzó a circular una imagen de un personaje, quien tiene un parecido increíble con el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con la Selección de España.

Incluso hay quienes bromean y dicen que Sergio Ramos acudió a la protesta como parte de sus negociaciones con el Real Madrid para renovar su contrato.

Sergio Ramos has gone too far in his attempt to get a contract renewal at Real Madrid. pic.twitter.com/BcCj6Bawy0

— Troll Football (@TrollFootball) January 7, 2021