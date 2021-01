Trump acepta que perdió aunque advierte que movimiento MAGA continuará

El presidente Donald Trump aceptó a regañadientes la transición de gobierno, pero advirtió que su movimiento apenas ha comenzado.

Luego de que Twitter, la red favorita del mandatario bloqueara su cuenta durante 12 horas, el mandatario envió su postura sobre la certificación en el Congreso del triunfo del presidente electo Joe Biden a través de Dan Scavino, un asesor de la Casa Blanca.

El texto se divide en dos partes, una sobre permitir la transición pacífica y otras sobre el movimiento Hacer América Grande Otra Vez, mejor conocido como MAGA.

“Incluso en que estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones –y los hechos me confirman– habrá una transición ordenada el 20 de enero”, dice el mensaje.

Además de continuar con sus afirmaciones de que hubo fraude, porque no solamente se contaron los “votos validos”, según él, el presidente Trump señala que su movimiento no ha terminado.

“Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, ¡es sólo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, agregó.

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021