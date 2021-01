VIDEO: Vendedor ambulante de hot dogs se metió a vender entre los furiosos seguidores de Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Entre los cientos de seguidores de Donald Trump que se juntaron en el centro de Los Ángeles para manifestarse el miércoles se encontraba un individuo que definitivamente no estaba ahí para protestar, sino para ganarse la vida honestamente.

Imágenes transmitidas por el canal local FOX 11 mostraron brevemente a un vendedor ambulante. El adulto hispano, con mascarilla facial blanca y una gorra de Los Angeles Rams, conducía su carrito de hot dogs enfrente de City Hall, abriéndose paso entre los enardecidos manifestantes.

Durante la manifestación se produjeron algunos enfrentamientos y peleas, lo que causó varios arrestos por parte de la Policía.

Pero el vendedor ambulante, aun sabiendo que por ser un inmigrante tal vez indocumentado iba a estar expuesto a una posible agresión, de todos modos se la jugó en un ambiente tenso.

Durante la pandemia ha habido programas de apoyo para trabajadores indocumentados en California, pero es obvio que eso no es suficiente.

Usuarios de Twitter reaccionaron con gracia y admiración por él.

Homie is like; "Y aprovechar porque de repente les va dar hambre a estos condenados… mis mocosos no van a parar de tragar nadamás porque se este quemando La Capital" — Brain (@ElShowdCruzAzul) January 7, 2021

The only person working on capitol hill right now. — Valley Boyz (@Ed_2da_Werd) January 7, 2021

Protect that man at all costs — Ahab's Ghost (@AhabGhost) January 6, 2021

Aunque el gesto de pundonor del vendedor ambulante circuló mucho en Twitter, su identidad se mantenía en misterio, como lo indicó un artículo del popular sitio web L.A. TACO.

Who Is L.A.'s Viral Bacon-Wrapped Hot Dog Street Vendor Who Was Hustling During the Trump Mob at City Hall Yesterday? ~ L.A. TACO https://t.co/kRtQAkZuEn — L.A. TACO 🌴🌮 (@LATACO) January 7, 2021

Pero el usuario de Twitter que originalmente publicó el video del vendedor en la transmisión de FOX dijo que el hombre se hace llamar “Don Efra” en las calles de Los Ángeles y compartió una página de GoFundMe para quienes gusten hacerle alguna donación en estos difíciles tiempos de pandemia.

