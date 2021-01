Pedido de “colgar a Mike Pence” burló censura de Twitter durante horas

Twitter permitió que unas llamadas públicas para “colgar al vicepresidente Mike Pence” se convirtieran en tendencia en su plataforma esta mañana, horas después de que la cuenta del mandatario Donald Trump fuese suspendida permanentemente, acusándolo de incitar a la violencia.

“¿Por qué se permite que esto sea tendencia?”, criticó el periodista Yashar Ali. “Entiendo que la gente lo ha estado tuiteando para citar a algunos de los insurrectos, pero no se debe permitir que sea una tendencia”.

Una captura de pantalla mostrada por Ali mostró que más de 14 mil usuarios de Twitter ya habían compartido el violento pedido en ese momento, reseñó New York Post.

El llamado contra Pence se originó durante los disturbios del miércoles en Washington DC, con manifestantes que gritaban pidiendo la ejecución del vicepresidente por “traicionar a Trump”, mientras arrasaban el edificio del Capitolio, causando al menos cinco muertes. Horas después, Pence certificó el postergado triunfo electoral de Joe Biden, la madrugada del jueves.

Una tormenta política se ha desatado en el país pidiendo la destitución de Trump, luego de la violencia causada por seguidores de su tesis no probada de que hubo fraude electoral en noviembre y de no reconocer a Biden como su legítimo sucesor.

WTF why is this allowed to trend?

I get that people have been tweeting it to quote some of the insurrectionists but it shouldn't be allowed to trend. pic.twitter.com/HTlSYnoB5y

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 9, 2021