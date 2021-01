Mike Tyson asegura que Julio Cesar Chávez fue mejor que Floyd Mayweather

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de haberse retirado hace 16 años del boxeo profesional, las declaraciones de Mike Tyson siguen siendo de las más respetadas en el ambiente, y es que su estatus como gran leyenda en la historia del pugilismo hace que todo mundo preste atención al momento en que ‘Iron Mike’ compara carreras, incluso tratándose de otras leyendas.

En una de las emisiones de su podcast, Tyson fue categórico al afirmar que Floyd Mayweather Jr. no es el mejor peleador de la historia, y para argumentar su opinión usó el récord del campeón mexicano Julio Cesar Chávez.

“Que no me digan que Mayweather es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero no con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”, expresó el excampeón de los completos.

Además, por si no había sido lo suficientemente claro, recordó a otra leyenda para afilar aún más su punto. “Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts”, aseveró Mike Tyson.

Por su parte, en anteriores oportunidades, Chávez ha reconocido que sostiene una gran amistad con Tyson de quien asegura “tiene gran aprecio, compartimos muchas peleas, cada vez que me ve me abraza con mucha euforia”.

