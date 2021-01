Se suicida pandillero de la MS-13 que era buscado por matar a Karen Ruiz

Se suicidó Herbert Nixon Flores, de 46 años, el sujeto que según autoridades de California era miembro de la pandilla del narcotráfico MS-13 que fue captado por una cámara de vigilancia matando a su exnovia frente a su hija de tres años.

La policía de Texas señaló que el sujeto fue localizado cuando manejaba un vehículo en dirección a Dallas, y cuando le marcaron el alto quiso escapar a pie y al verse rodeado por las autoridades se quitó la vida.

Recordemos que todo inició miércoles 6 de enero cuando la víctima, identificada como Karen Ruiz, de 35 años, estaba llevando a su hija a la casa de la niñera el miércoles en Arleta, California, cuando notó que Herbert Nixon Flores, de 46 años, salía de un vehículo para perseguirla.

Herbert Nixon Flores, wanted for the murder of his ex-girlfriend, was located in Texas by @IrvingPD and as officers were attempting to take him into custody, he committed suicide from a self-inflicted gunshot wound. https://t.co/IHlpdXHamq

